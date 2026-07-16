Petro pidió denunciar al agente del ICE que habría asesinado al colombiano Joan Sebastián Guerrero en EE.UU.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Johan Sebastián Guerrero en un operativo del ICE?

Guerrero murió en la mañana del 13 de julio durante un operativo migratorio en Biddeford, estado de Maine. El joven, oriundo de Bucaramanga, residía en Estados Unidos junto a su pareja y su hija de tres años. Sus restos ya fueron entregados a su familia en Colombia.

Según testigos citados por NBC News, antes de perder el conocimiento el colombiano alcanzó a decir: “I tried to stop” (“Intenté detenerme”), mientras era retirado del vehículo con heridas de bala.

Daniel Boucher, vecino del sector, declaró al medio estadounidense: “Nadie debería presenciar algo así”. Otro residente, Nelson Elias, afirmó haber escuchado seis disparos antes de observar a la esposa y a la hija de Guerrero en estado de desesperación. Cecelia Humiston también relató haber visto a una menor llorando junto a una mujer detrás del cordón de seguridad.

El caso ha despertado cuestionamientos porque los agentes que participaron en el operativo no portaban cámaras corporales. Además, el senador Angus King señaló que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Guerrero no era el objetivo inicial del procedimiento.

La Fiscalía General de Maine, la Policía estatal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte.

Entretanto, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes convocaron manifestaciones en Biddeford y Nueva York para exigir justicia por Guerrero y por el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, también fallecido esta semana en un operativo del ICE. Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas con mensajes como: “Justicia para Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE”.

Tomado de El Universal.

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