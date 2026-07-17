Altafulla convierte la soltería en ritmo con su nuevo tema ‘Perrito callejero’

En tiempos donde las relaciones, los “casi algo” y las historias de amor ocupan buena parte de la conversación cotidiana, Altafulla decide abordarlas desde un lugar diferente: el humor, la honestidad y la espontaneidad.

Así nace “Perrito Callejero”, su nuevo sencillo, una canción que convierte con picardía una expresión cada vez más popular en un relato ligero sobre quienes, simplemente, disfrutan enamorarse.

Lejos de justificar comportamientos o buscar culpables, Altafulla interpreta a un personaje que acepta con naturalidad su forma de vivir el amor. Un hombre que se enamora con facilidad, que encuentra belleza en cada mujer que conoce y que, entre sonrisas, reconoce sin filtros: “si he sido perrito, qué pena... tampoco espero que me entiendan, ¿qué hay de malo? Así me hizo Dios.”

Con una producción que combina sonidos urbanos con la esencia caribeña que caracteriza al artista, “Perrito Callejero” mantiene el sello fresco y cercano que ha venido construyendo Altafulla a lo largo de su carrera, llevando situaciones cotidianas a canciones que conectan de manera inmediata con el público.

La canción fue escrita por el propio Altafulla junto a Davo y Kano The Monster, mientras que la producción estuvo a cargo de Emme, Davo y Kano The Monster. La mezcla y masterización llevan la firma del reconocido ingeniero Alejandro Patiño “Mosty”, uno de los nombres más importantes de la música latina contemporánea, aportando una sonoridad sólida y competitiva al lanzamiento.

Más que hablar de una relación específica, “Perrito Callejero” retrata esas historias que nacen de la atracción inmediata, del encanto por diferentes personalidades y de quienes viven el amor sin demasiadas complicaciones. Es una canción pensada para bailar, cantar y sonreír, con un coro pegajoso que refleja el espíritu despreocupado del sencillo: “No me mires así... que me enamoro”.

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Con este lanzamiento, Altafulla continúa consolidando una propuesta que fusiona la identidad musical del Caribe colombiano con los sonidos urbanos actuales, construyendo un catálogo donde el ritmo, la cercanía y las historias cotidianas se convierten en protagonistas.