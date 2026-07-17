La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Altafulla convierte la soltería en ritmo con su nuevo tema ‘Perrito callejero’
El artista barranquillero presenta un sencillo que convierte una popular expresión de la cultura actual en autenticidad y sabor caribeño.
Authored by
cesarmuñoz
Altafulla. Foto: Cortesía / El Universal.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 17 de Julio de 2026

En tiempos donde las relaciones, los “casi algo” y las historias de amor ocupan buena parte de la conversación cotidiana, Altafulla decide abordarlas desde un lugar diferente: el humor, la honestidad y la espontaneidad.

Así nace “Perrito Callejero”, su nuevo sencillo, una canción que convierte con picardía una expresión cada vez más popular en un relato ligero sobre quienes, simplemente, disfrutan enamorarse.

Lejos de justificar comportamientos o buscar culpables, Altafulla interpreta a un personaje que acepta con naturalidad su forma de vivir el amor. Un hombre que se enamora con facilidad, que encuentra belleza en cada mujer que conoce y que, entre sonrisas, reconoce sin filtros: “si he sido perrito, qué pena... tampoco espero que me entiendan, ¿qué hay de malo? Así me hizo Dios.”

Con una producción que combina sonidos urbanos con la esencia caribeña que caracteriza al artista, “Perrito Callejero” mantiene el sello fresco y cercano que ha venido construyendo Altafulla a lo largo de su carrera, llevando situaciones cotidianas a canciones que conectan de manera inmediata con el público.

La canción fue escrita por el propio Altafulla junto a Davo y Kano The Monster, mientras que la producción estuvo a cargo de Emme, Davo y Kano The Monster. La mezcla y masterización llevan la firma del reconocido ingeniero Alejandro Patiño “Mosty”, uno de los nombres más importantes de la música latina contemporánea, aportando una sonoridad sólida y competitiva al lanzamiento.

Más que hablar de una relación específica, “Perrito Callejero” retrata esas historias que nacen de la atracción inmediata, del encanto por diferentes personalidades y de quienes viven el amor sin demasiadas complicaciones. Es una canción pensada para bailar, cantar y sonreír, con un coro pegajoso que refleja el espíritu despreocupado del sencillo: “No me mires así... que me enamoro”.

Lea aquí: 'Yo me llamo' vuelve con nuevo jurado y el esperado regreso de los ‘minis’

Con este lanzamiento, Altafulla continúa consolidando una propuesta que fusiona la identidad musical del Caribe colombiano con los sonidos urbanos actuales, construyendo un catálogo donde el ritmo, la cercanía y las historias cotidianas se convierten en protagonistas.

Altafulla, una voz que sigue creciendo

Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, es un artista colombiano nacido en Barranquilla cuya propuesta musical fusiona la esencia del Caribe con los sonidos urbanos contemporáneos. Su identidad artística se construye a partir de la autenticidad, la versatilidad y una conexión natural con la cultura popular.

A través de su música, transforma experiencias cotidianas en historias que conectan con una audiencia diversa, combinando ritmo, emoción y una visión fresca de la música latina actual. Con una propuesta que integra influencias urbanas, tropicales y populares, ha desarrollado un sonido propio que refleja sus raíces y dialoga con el panorama global de la música latina. Su estilo se caracteriza por la energía, el carisma y una interpretación genuina que lo distingue dentro de una nueva generación de artistas colombianos.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos
Orlando Carvajal
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
¿La Zona Económica Especial Binacional quedó en un limbo? Gremios de Norte de Santander y Táchira se pronuncian
Leonardo Favio Oliveros
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación
Omar Romero Güiza