Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner cantarán en concierto benéfico por Venezuela

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan la lista de artistas que participarán el próximo 16 de agosto en un gran concierto benéfico en Miami para recaudar fondos destinados a las víctimas del devastador doble terremoto que sacudió Venezuela y que, según el balance más reciente, deja 4.734 fallecidos y 16.740 heridos.

La iniciativa también contará con la participación de Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos. Los organizadores señalaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevos invitados.

Además de músicos, el evento reunirá a deportistas, actores, comunicadores, figuras del entretenimiento y líderes de la comunidad hispana, quienes se sumarán al llamado de solidaridad con los afectados por la tragedia.

El espectáculo, organizado por la coalición Unidos por Venezuela, se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami a partir de las 6:00 p. m. (hora local) y será transmitido de manera simultánea para llegar a una audiencia global.

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Durante la jornada, los espectadores podrán realizar donaciones a través de distintas plataformas digitales y códigos QR habilitados especialmente para la campaña solidaria, informó la organización en un comunicado.

El concierto también incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones humanitarias en las zonas afectadas y testimonios de sobrevivientes, con el objetivo de mostrar la magnitud de la emergencia que enfrenta el país.

Terremotos en Venezuela

La tragedia ocurrió el pasado 24 de junio, cuando Venezuela fue golpeada por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que impactaron principalmente a Caracas y La Guaira, provocando graves daños materiales y miles de víctimas.

Según los organizadores, los recursos recaudados serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para atender las necesidades de las comunidades afectadas durante las diferentes etapas de recuperación y reconstrucción.

Esta no será la única iniciativa solidaria impulsada desde Estados Unidos. El director venezolano Gustavo Dudamel, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), ofrecerá el próximo 23 de agosto un concierto benéfico en el Hollywood Bowl para recaudar fondos en apoyo a los damnificados por los sismos.

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