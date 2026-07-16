Carolina Cruz compartió el difícil momento que vive su padre a causa del Alzheimer

“Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia”, escribió la presentadora en una de las publicaciones.
La empresaria también compartió uno de los momentos más difíciles que enfrentan quienes conviven con este tipo de patologías: cuando la persona afectada deja de reconocer a quienes la rodean. En otro de sus mensajes, aseguró que si su padre responde que no tiene hijos cuando alguien se lo pregunta, ella entiende que hace parte de la enfermedad y será la encargada de recordarle al mundo el vínculo que los une.
Las publicaciones despertaron una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de fortaleza y apoyo. Además, numerosos usuarios aprovecharon el espacio para contar sus propias experiencias acompañando a familiares con Alzheimer u otros trastornos neurodegenerativos, resaltando la importancia del amor, la comprensión y la paciencia durante el cuidado de quienes enfrentan este tipo de diagnósticos.
Tomado de El Universal.
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