Carolina Cruz compartió el difícil momento que vive su padre a causa del Alzheimer

La presentadora y empresaria Carolina Cruz conmovió a sus seguidores al revelar el delicado momento que atraviesa su familia debido al estado de salud de su padre, Iván Cruz, quien enfrenta un diagnóstico asociado a una enfermedad neurodegenerativa, entre ellas el Alzheimer.

A través de varias publicaciones en sus redes sociales, la también modelo mostró imágenes junto a su padre durante una visita a un centro asistencial, donde dejó ver el apoyo permanente que tanto ella como sus seres queridos le han brindado en medio del avance de la enfermedad.

En un emotivo mensaje, Carolina expresó que, aunque la memoria de su padre ya no siempre le permite reconocer a sus hijos, la familia ha decidido acompañarlo con paciencia y cariño en cada etapa del proceso.

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