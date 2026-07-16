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Carolina Cruz compartió el difícil momento que vive su padre a causa del Alzheimer
La presentadora abrió su corazón en redes sociales al hablar sobre el impacto emocional que ha tenido la enfermedad en su familia.
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cesarmuñoz
Carolina Cruz. Foto: IG @carolinacruzosorio
Colprensa
Colprensa
Jueves, 16 de Julio de 2026

La presentadora y empresaria Carolina Cruz conmovió a sus seguidores al revelar el delicado momento que atraviesa su familia debido al estado de salud de su padre, Iván Cruz, quien enfrenta un diagnóstico asociado a una enfermedad neurodegenerativa, entre ellas el Alzheimer.

A través de varias publicaciones en sus redes sociales, la también modelo mostró imágenes junto a su padre durante una visita a un centro asistencial, donde dejó ver el apoyo permanente que tanto ella como sus seres queridos le han brindado en medio del avance de la enfermedad.

En un emotivo mensaje, Carolina expresó que, aunque la memoria de su padre ya no siempre le permite reconocer a sus hijos, la familia ha decidido acompañarlo con paciencia y cariño en cada etapa del proceso.

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“Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia”, escribió la presentadora en una de las publicaciones.

La empresaria también compartió uno de los momentos más difíciles que enfrentan quienes conviven con este tipo de patologías: cuando la persona afectada deja de reconocer a quienes la rodean. En otro de sus mensajes, aseguró que si su padre responde que no tiene hijos cuando alguien se lo pregunta, ella entiende que hace parte de la enfermedad y será la encargada de recordarle al mundo el vínculo que los une.

Las publicaciones despertaron una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de fortaleza y apoyo. Además, numerosos usuarios aprovecharon el espacio para contar sus propias experiencias acompañando a familiares con Alzheimer u otros trastornos neurodegenerativos, resaltando la importancia del amor, la comprensión y la paciencia durante el cuidado de quienes enfrentan este tipo de diagnósticos.

Tomado de El Universal.

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