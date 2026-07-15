Se cumplen 14 años de la muerte de 'El Sayayin', ícono de la champeta colombiana

Este 15 de julio de 2026 se cumplen 14 años de la muerte de John Jairo Sayas Díaz, más conocido como ‘El Sayayin’, uno de los artistas más recordados de la champeta colombiana y responsable de éxitos que marcaron a toda una generación.

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El cantante falleció el 15 de julio de 2012, semanas después de haber sido víctima de un atentado armado ocurrido el 26 de junio de ese mismo año en un establecimiento público de Sincelejo.

Tras el ataque, en el que también resultaron heridas otras cuatro personas, el artista permaneció hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Aunque durante algunos días mostró señales de recuperación, su estado de salud se complicó y finalmente murió en la madrugada del 15 de julio debido a la gravedad de las heridas.

La noticia conmocionó a los seguidores de la champeta y al mundo musical de la Costa Caribe, donde ‘El Sayayin’ era considerado una de las figuras más populares del género.

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¿Quién fue el cantante llamado El Sayayin?

Nacido en Cartagena y radicado durante varios años en Sincelejo junto a su familia, el cantante alcanzó reconocimiento nacional gracias a canciones que se convirtieron en clásicos de las fiestas populares. Entre ellas destaca “La Suegra Voladora”, uno de los temas más exitosos de su carrera y que lo catapultó a la fama en diferentes regiones del país.

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Su estilo, carisma y conexión con el público hicieron que su nombre permaneciera vigente incluso después de su fallecimiento. Más de una década después, sus canciones continúan sonando en reuniones, festivales y celebraciones donde la champeta sigue siendo protagonista.

A 14 años de su partida, seguidores y amantes de la música recuerdan a ‘El Sayayin’ como una de las voces más emblemáticas del género, cuyo legado permanece vivo en la historia musical de Colombia.

Con información de El Universal.

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