¿Qué pasó con el bailarín de Rauw Alejandro? Investigan su muerte en Miami

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mikee’, bailarín que hizo parte del equipo de Rauw Alejandro y que también trabajó en proyectos junto a Rosalía.

El joven, de 28 años, fue hallado sin vida en el condado de Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido. Según informó la Oficina del Sheriff, Leones Espino fue visto por última vez el pasado domingo al mediodía, cuando salió de su vivienda en Miami.

Ese mismo día, las autoridades encontraron un cuerpo cerca de las vías del tren, en la avenida 138 del suroeste de Miami. Horas después confirmaron que se trataba del bailarín.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Oficina del Sheriff, la muerte correspondería a un aparente suicidio. Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa y que aún no han revelado detalles sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y fallecimiento.

’Mikee’ era reconocido en redes sociales, donde utilizaba el usuario @mykeemooves en Instagram y TikTok. Entre ambas plataformas reunía cerca de 80.000 seguidores, quienes seguían de cerca su trabajo como bailarín profesional.

Su carrera tomó mayor notoriedad al integrar la gira Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro, además de participar previamente en la gira Saturno y en el videoclip de la canción Touching The Sky.

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