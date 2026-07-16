El Grupo Niche y Nathy Peluso protagonizaron una noche de salsa en Los Ángeles

El Grupo Niche y la cantante argentina Nathy Peluso protagonizaron este jueves uno de los conciertos más especiales de la temporada en el Hollywood Bowl de Los Angeles.



Peluso presentó parte de su repertorio acompañada por la orquesta colombiana, en lo que resultó una combinación de la mirada teatral, poderosa y contemporánea de Peluso con la trayectoria de más de cuatro décadas en la salsa de los colombianos.



Uno de los momentos centrales del show fue la interpretación conjunta de 'Sin Sentimiento' donde Nathy Peluso se unió a Grupo Niche para revisitar uno de los temas más conocidos del repertorio de la agrupación.



Tras acompañar a Peluso, Grupo Niche tomó el escenario con un set de 70 minutos que recorrió buena parte de su historia musical, con canciones como 'La Negra No Quiere', 'Gotas de Lluvia', 'Romance 1', 'Ana Milé', 'Nuestro Sueño', 'Buenaventura y Caney' y 'Cali Pachanguero', entre otros.

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“Para Grupo Niche fue un verdadero honor compartir el escenario con Nathy Peluso en un lugar tan importante como el Hollywood Bowl. Fue una noche muy especial para nosotros y para la salsa, porque nos permitió celebrar nuestra historia y, al mismo tiempo, encontrarnos con una artista que se acerca al género con respeto, fuerza y una identidad propia”, expresó el grupo.



Después de su paso por Los Ángeles, Grupo Niche continuará con una agenda de presentaciones que incluye fechas en Atlanta, Houston, Stamford y Bethlehem, Pennsylvania, donde se presentará el 30 de julio en Musikfest, festival que cada año convoca a más de un millón de asistentes.

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