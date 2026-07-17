Si El Tigre ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos abejas: expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este viernes que si el "Tigre ruge" con el propósito de querer acabar a su partido, el Centro Democrático, entonces esa colectividad tendrá que volverse "abejas" para defenderse, en medio de la puja que divide a la derecha por la elección del presidente del Senado, entre Honorio Henríqez y el Alfredo de Luque.



"Tengo que defender a este partido, si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas cuando las atacan", afirmó el exmandatario, en declaraciones a Blu Radio.

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Uribe defendió la postulación de Henríquez, de quien dijo que será garantía para todos los sectores en el Congreso, incluyendo al Pacto Histórico, partido que podría aliarse con el uribismo e ir en contra de la aspiración de De Luque, que es el candidato de Abelardo de la Espriella.



Lo que sí descartó el exmandatario fue una reunión en el corto plazo con el presidente, Gustavo Petro, quien al parecer habría buscado un encuentro con Uribe, al sostener que no es el momento de hablar, pero al reiterar que con Henríquez habrá garantías plenas para la oposición en el nuevo Congreso.

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Argumentó que su partido ha sido fiel a sus tesis de defensa de la seguridad, de impulsar al sector privado y la lucha contra la corrupción, y se manifestó molesto por el interés de personas del entorno de de la Espriella que han manifestado querer acabar con el Centro Democrático.



"Hay un sector con rabia contra el Centro Democrático y lo quieren acabar y eso hay que decirlo", expresó el expresidente, que reiteró que "vamos a defender a este partido por sus tesis".



Añadió que si el tema es "jubilar" a Uribe, no es necesario acabar con su partido. "El tema no es jubilar a Uribe, viejo estoy, cumplí 148 años hace poco, 74 de día y 74 de noche, la pregunta es: por qué van a acabar un partido pionero de estas tesis", cuestionó.

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En la víspera, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, dijo que a él no le cabía en la cabeza "ver al Centro Democrático aliado con el Pacto Histórico, con Gustavo Petro, haciéndole daño al gobierno de Abelardo de la Espriella, elegido por 13 millones de colombianos; gobierno en el cual los colombianos tienen depositadas todas las esperanzas".



La imposibilidad de llegar a acuerdo entre los senadores compromisarios para elegir al presidente del Senado podría llevar al tema a un escenario incierto, el del voto libre, en el que saldrá ganador el congresista que obtengan más votos y no por un acuerdo de partidos, como ha sido la tradición.

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