¿Qué proyectos de Petro apoyaron Deluque y Barguil? Ahora son las cartas de De la Espriella para el Congreso

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella está moviendo fichas para poner a Alfredo Deluque en la presidencia del Senado y a Nicolás Barguil en la de la Cámara. Son del Partido de La U y del Conservador, respectivamente. Desde el Centro Democrático se les ha criticado por apoyar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles han sido?

Según información de Congreso a la Mano, Deluque no votó negativo a los proyectos de Petro que pasaron por su control. De los que se convirtieron en ley, votó a favor de la reforma tributaria, la ley de presupuesto, la polémica paz total, el plan nacional de desarrollo y la jurisdicción agraria. Para la reforma pensional se ausentó.

Y, con respecto a las que se hundieron, votó a favor del cannabis de uso adulto, la reforma a la educación y la reforma política.

Por su parte, Barguil votó sí a la tributaria, al PND y a la laboral. Se ausentó en la mayoría: paz total, presupuesto, pensional y política. Y votó que no a una de las reformas más polémicas del gobierno, que se hundió: la de Salud.

La radiografía estadística de los votos de La U y los Conservadores con Petro

El politólogo y analista de datos Ricardo Ruiz complementó la información con datos de los votos nominales de la plenaria de la Cámara. Es decir, los votos que se hacen públicos, detallando quién votó a favor, en contra o se abstuvo.

En esas votaciones, La U de Deluque votó 87 % de las veces con el gobierno de Gustavo Petro, mientras el Conservador, de Barguil, votó en un 62 %. Por ejemplo, en la reforma a la Salud, La U se fue con Petro en un 93 %, mientras los conservadores sí se apartaron, en su mayoría, de esa iniciativa.

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Deluque dijo a los medios de comunicación que “ha sido un opositor racional” y que se opone “con razones, no por oponerme”. A su vez, que “he sido opositor en los principales puntos del gobierno de Petro, he votado algunas cosas como el presupuesto del primer año o la limitación para que un gobierno pueda iniciar trámites de paz”.