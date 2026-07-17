Iván Cepeda acepta su curul en el Senado, pero insiste en que no reconoce la legitimidad de De la Espriella

Frente a ese señalamiento, Cepeda respondió que ambas posiciones son “perfectamente compatibles”. Explicó que, desde su perspectiva, una cosa es el resultado jurídico del escrutinio y otra distinta la legitimidad política del próximo gobierno.

“Sí, perfectamente compatibles. Una cosa es el resultado desde un punto de vista legal y jurídico aceptado el escrutinio con todos los problemas que tiene, eso es una cosa y otra, la legitimidad del gobierno y del presidente”, afirmó.

El senador insistió en que aceptó la credencial porque considera que obtuvo ese derecho en las urnas: “Sí, acepto la credencial, sí, me la he ganado en las urnas. Como él ha aceptado la suya, el doctor de la Espriella también recibió una credencial. Hay que recordarlo. Ahora, si el día de mañana él renuncia a su credencial, yo también renuncio a la mía”, dijo.

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