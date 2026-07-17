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Cuatro propiedades de Charlie Zaa quedan bajo medidas cautelares por presuntos vínculos con el paramilitarismo
Los bienes, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, están valorados en $45.467 millones.
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cesarmuñoz
Charlie Zaa. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Viernes, 17 de Julio de 2026

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó medidas cautelares sobre cuatro propiedades del cantante Charlie Zaa, valuadas en $45.467 millones, que serían parte de un entramado de testaferrato al que estaría vinculado el llamado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Así lo señaló este viernes la Fiscalía al dar cuenta que los bienes decomisados son un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot e Ibagué.

"Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas", precisó el ente investigador.

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La trama alrededor de estos bienes vinculan al cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, como presunto testaferro del jefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche "Daniel", quien buscó ocultar parte de su fortuna, amasada a partir de una compleja red de actividades ilícitas, mediante la adquisición de bienes muebles y con ello evitar que fueran a parar a manos de sus víctimas

El artista defendió ante la Fiscalía la propiedad de esos bienes, al advertir que los lotes de algunos de ellos se compraron con dineros de regalías de sus canciones, un hecho que fue verificado, pero no hubo inconsistencias en las inversiones y en una serie de requisitos para su construcción.

La Fiscalía realizó "inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado".

La decisión del Tribunal es de primera instancia, de manera que hay espacio para que los abogados del cantante interpongan recursos ante la justicia.

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