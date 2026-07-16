EPS Compensar cierra temporalmente su dispensario Ladmedis

Después de que la Superintendencia Nacional de Salud adelantará acciones de vigilancia e inspección, la EPS Compensar anunció la suspensión temporal de la operación del punto de dispensación de medicamentos operado por Ladmedis, ubicado en la localidad de Chapinero.



La actuación adelantada por la Supersalud tenía por objetivo verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud y eliminar las barreras que afectan el acceso oportuno de los usuarios a los medicamentos.

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Durante las visitas realizadas al punto de dispensación se evidenciaron situaciones que comprometían la adecuada atención de los afiliados. En atención a este tipo de situaciones, la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto sanitario desfavorable, tras lo cual Compensar adoptó la decisión de suspender temporalmente la operación del dispensario



"Mi orden desde esta Superintendencia ha sido clara: atiendan con respeto y de manera oportuna a los usuarios o avanzaremos con las acciones de inspección, vigilancia y control, e incluso con las sanciones a que haya lugar. Los ciudadanos merecen una atención digna y no vamos a permitir que se vulneren sus derechos", afirmó el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero.

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La Superintendencia recordó que el acceso oportuno a los medicamentos y el trato digno a los usuarios constituyen obligaciones que deben ser garantizadas por todos los actores del sistema de salud.



Durante las visitas adelantadas por la Supersalud fueron identificadas presuntas irregularidades en la operación del dispensario de medicamentos, relacionadas con la falta de permisos por parte de la Secretaría de Salud para la operación del dispensario.

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