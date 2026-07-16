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Mineducación ordena a escuelas fortalecer preparación ante fenómeno de El Niño
La entidad solicitó implementar medidas como identificación de las sedes educativas con mayor vulnerabilidad por altas temperaturas y la evaluación de riesgos relacionados con incendios forestales, transporte escolar y suministro de alimentos.
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Colprensa
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Jueves, 16 de Julio de 2026

El Ministerio de Educación hizo un llamado a las Entidades Territoriales Certificadas y a los establecimientos educativos para activar medidas de prevención ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

La institución pidió fortalecer las acciones de preparación, prevención y respuesta, con el fin de garantizar entornos escolares seguros y la continuidad del servicio educativo.

De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, existe una probabilidad del 61 % de que se consolide el fenómeno, lo que podría traducirse en una disminución de las lluvias, incremento de las temperaturas y mayores riesgos de sequías, incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones a la prestación del servicio educativo.

“El Ministerio recomienda a las Entidades Territoriales Certificadas revisar y actualizar sus Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar y acompañar a las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus Planes Institucionales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, con acciones enfocadas en el conocimiento del riesgo, la reducción de vulnerabilidades y la preparación para responder ante posibles emergencias”, señaló la entidad.

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Entre las principales acciones recomendadas se encuentran la identificación de las sedes educativas con mayor vulnerabilidad por altas temperaturas o escasez de agua; la evaluación de riesgos relacionados con incendios forestales, transporte escolar y suministro de alimentos.

Además, el Ministerio también invitó a los establecimientos educativos a promover campañas de autocuidado, incentivando la hidratación permanente, el uso de zonas de sombra, la reducción de actividades físicas durante las horas de mayor radiación solar y la identificación temprana de síntomas asociados al golpe de calor

“Las acciones de preparación hacen parte del compromiso del sector educativo con la implementación de la Política GIRE, que busca consolidar escuelas más seguras, resilientes y preparadas para enfrentar los efectos de la variabilidad climática y otras emergencias”, concluyó el Ministerio.

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