Nuevos abogados asumirán la defensa de Lili Pink

Lili Pink, empresa investigada por supuesto contrabando y recepción de recursos de origen ilícito, tuvo que cambiar de abogados a raíz de la designación de Iván Cancino como ministro de Justicia.

La defensa estará ahora a cargo de Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya.

La decisión se da en medio del llamado de imputación que ha hecho la Fiscalía contra los dueños y directivos de Lili Pink.

Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Precisamente sobre Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, los nuevos abogados explicaron que ambos viven fuera del país, negando la versión que circuló acerca de que supuestamente habían abandonado Colombia por las investigaciones.

Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

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"Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal", explicó la Fiscalía.

En total y hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

Por este caso, ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

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