Cúcuta fue clave en el envío de más de 33 toneladas de ayuda para Venezuela tras el doble terremoto

Tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio y que dejó miles de personas afectadas, las organizaciones AID FOR AIDS y AID FOR LIFE Colombia presentaron un balance de la primera fase de su operación humanitaria, en la que lograron movilizar 33,1 toneladas de ayuda, gracias al apoyo de aliados, voluntarios y organizaciones en ambos países.

Según informaron las entidades, la respuesta se activó desde Colombia desde el primer día de la emergencia para recolectar, clasificar y trasladar medicamentos, insumos médicos, alimentos, agua y otros elementos esenciales hacia las zonas afectadas, al tiempo que se estableció una red de cooperación para identificar las necesidades más urgentes en territorio venezolano.

Uno de los puntos estratégicos de la operación fue Cúcuta, donde AFA Cúcuta coordinó la recepción, el tránsito y la preparación de los insumos destinados a Venezuela. Desde allí se gestionó la ruta logística entre Medellín y la capital nortesantandereana para facilitar el ingreso de la ayuda. Esta operación contó con el respaldo de empleados de Davivienda, quienes financiaron los camiones utilizados en el transporte.

La organización también destacó el apoyo de la Fundación Venezolanos en Barranquilla, que donó y trasladó cerca de dos toneladas de herramientas de rescate para fortalecer las labores de atención en las zonas afectadas.

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Atención médica y apoyo a comunidades

Como parte de la respuesta humanitaria, AID FOR AIDS informó que estableció una alianza con un equipo médico que trabaja en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el sismo. Allí se han realizado cuatro jornadas médicas, con una atención promedio superior a 1.087 personas por jornada.

En paralelo, la articulación con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) permitió recopilar información de campo sobre la emergencia. De acuerdo con el balance, se levantaron 387 comandas de asistencia, se visitaron 91 refugios y se realizó seguimiento a cerca de 12.797 personas afectadas.

Protección animal también hizo parte de la respuesta

La operación humanitaria incluyó un componente dirigido al bienestar animal. En esta línea se movilizaron ocho toneladas de insumos, se identificaron 14 refugios en Caracas, donde fueron caracterizados 430 perros y 180 gatos, y se consiguió un espacio en Maracay para estabilizar animales rescatados durante los próximos seis meses.

Además, la organización fortaleció alianzas con diferentes actores en Venezuela, entre ellos la Cámara de Comercio Portuguesa en Venezuela, COLVENZ, Fundación GORA, Animales Sin Fronteras y Fundación Faprora de Maracay, con el propósito de mejorar la distribución de la ayuda y el levantamiento de información en las comunidades.

Más de 70 voluntarios y una segunda fase de reconstrucción

Durante esta primera etapa participaron 76 voluntarios en las labores de recepción, clasificación y logística de las donaciones, de los cuales más de 30 manifestaron su intención de continuar vinculados a la iniciativa.

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Las organizaciones estiman que el valor preliminar de las donaciones en especie recibidas oscila entre 398,9 y 567,9 millones de pesos, incluyendo medicamentos, alimentos, ropa, colchones e insumos médicos.

"La primera etapa nos permitió responder con rapidez. El reto ahora es convertir esa capacidad de movilización en una estructura de asistencia sostenida, basada en datos y alianzas técnicas", señaló el equipo de coordinación de AID FOR AIDS Colombia, integrado en su mayoría por ciudadanos venezolanos que participaron en la atención de la emergencia y que dedicaron la operación a la memoria de Jesús Ortega, integrante de la organización que falleció durante los terremotos.

Concluida la fase de respuesta inmediata, AID FOR AIDS y AID FOR LIFE Colombia anunciaron que avanzarán hacia una segunda etapa enfocada en la reconstrucción, la mitigación del riesgo, la atención en salud, el apoyo psicosocial, el control sanitario, la protección animal y el desarrollo de proyectos que permitan fortalecer la recuperación de las comunidades afectadas. Además, la organización informó que continúa habilitada la recepción de donaciones económicas para apoyar las siguientes fases de la emergencia.

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