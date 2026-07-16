El empleo asalariado se congela en Norte de Santander, independientes impulsan afiliaciones a cajas

La formalidad avanza en Colombia, pero Norte de Santander sigue con una realidad compleja. Mientras las afiliaciones de trabajadores independientes al Sistema de Compensación Familiar crecieron con fuerza, las de los dependientes se estancaron durante el último año, reflejando la dificultad del departamento para generar empleo formal.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) presentó una nueva edición de su análisis Pulso a la Formalidad, con información de las 27 instituciones afiliadas y que ofrece una lectura de la evolución del empleo formal a través de las incorporaciones de trabajadores, el cual reveló que los independientes crecen siete veces más rápido que los asalariados.

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La presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, destacó que el promedio mensual de dependientes afiliados alcanzó 8.5 millones, con un aumento de 1,6% entre enero-marzo 2025 y el mismo período de este año; mientras que los independientes crecieron 11,3%, de 225.000 a 250.000, aunque solo representan el 3% el total.

El gerente de Análisis e Investigaciones Económicas de Asocajas, Germán Cano, detalló que Norte de Santander fue el tercer departamento, en la tabla de 18 territorios, con más crecimiento en su dinámica de aportantes, con 8,8%, por debajo de Nariño (17%) y Putumayo (15,5%).

Sin embargo, destacó que, en la variación de afiliados dependientes, la región se posicionó en el penúltimo lugar, al registrar tan solo 0,2%, por encima de Tolima, que fue la única en terreno negativo: -0,1%.

“Claramente, los trabajadores dependientes crecieron muy poquito, frente a los independientes”, recalcó el economista.

Respecto al incremento en afiliaciones de empleados independientes en la región, este fue de 27,6%, ocupando el puesto octavo; por debajo de Boyacá (126,6%), que fue la de mayor variación.

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Informalidad, la de más absorción

De acuerdo con el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cúcuta registra una tasa anual de la informalidad de 61,7%. En el área metropolitana, los trabajadores por cuenta propia siguen siendo la principal forma de ocupación: con 257.000 representan el 59% de los 436.000 ocupados.

“Históricamente, Norte de Santander se ha caracterizado por registrar una de las tasas de informalidad más altas. Aunque entre los años 2022 y 2023 se observó un dinamismo en el empleo formal, atribuido principalmente al mejoramiento de las relaciones comerciales con Venezuela, esta tendencia se estancó durante el último año”, señaló el gerente de Análisis e Investigaciones Económicas de Asocajas, Germán Cano.

El economista afirmó que el aumento de las ocupaciones en la región no se explica por la vía de la formalidad, lo que confirma que el empleo informal sigue absorbiendo a la mayor parte de la fuerza laboral.

“Los trabajadores independientes afiliados a cajas de compensación, en Norte de Santander, son una base muy pequeña. Entonces, ese crecimiento, seguramente, se debe a unos cientos de trabajadores, pero todavía no tienen la magnitud de los dependientes”, destacó Cano.

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Formación para el trabajo

La presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, sostuvo que la radiografía del territorio fronterizo es el reflejo de lo que ocurre en muchos departamentos, donde el poco crecimiento formal se concentra en actividades primarias y en personas con muy baja cualificación, lo que termina impactando negativamente la productividad nacional.

“El nuevo gobierno tiene un gran reto; y es el orientado a la formación para el trabajo. Es necesario empezar a mirar las regiones, hacer un zoom en cada una y entender dónde está la fuerza laboral y cómo podemos preparar a las personas para hacer que ese departamento sea más productivo, que esa capacitación sea mucho más focalizada y adecuada”, apuntó.

La líder gremial, igualmente, dijo que, en el sector informal, debe haber una focalización de las ayudas del Estado, para precisar realmente cuántos trabajadores requieren tales beneficios y lograr que haya un puente para que sean formales.

Para Asocajas, los 250.000 independientes afiliados al Sistema de Compensación Familiar están ahí voluntariamente, quieren aportar y aprovechar los beneficios, como los subsidios de vivienda y educación.

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