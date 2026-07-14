Ministro de Agricultura designado se reunió con cafeteros y trazó prioridades para el sector

El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, sostuvo una reunión durante este martes con el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, en la que el tema de discusión fueron principales retos que enfrenta el sector.



Según la Federación, durante la reunión Dangond reiteró que el sector cafetero es considerado el más productivo del país en materia agrícola.

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"El sector cafetero debe continuar siendo el mayor aportante del agro a la economía del país", manifestó el Ministro designado, en çoincidencia con la posición de de la Espriella, que pretende que el campo colombiano sea motor de desarrollo de la nación.



Dangond reiteró la necesidad de avanzar en materia de transformación cafetera, apoyando procesos que permitan incrementar la productividad por hectárea, como principal medida para mejorar los ingresos de los caficultores.



El gremio también reveló que durante la reunión fueron fijados propósitos como programas de renovación de cafetales, formalización de la propiedad de los caficultores, modelos de crédito y transformación que permitan mejorar las condiciones de vida de los productores y avanzar en la cadena de valor.

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La Federación subrayó la necesidad de asegurar la sostenibilidad y competitividad de la actividad cafetera frente a los desafíos globales, especialmente en materia climática.



La reunión entre el Ministro designado y el gremio cafetero hace parte de una agenda que está adelantando el equipo del presidente electo con el que busca fortalecer los vínculos con los principales sectores productivos del país y trabajar de manera articulada antes de su juramentación, el próximo 7 de agosto

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