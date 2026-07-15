Alto costo del transporte amenaza la competitividad del carbón de Colombia y sus exportaciones: Fenalcarbón

Los productores y comercializadores de carbón y coque del país, como principales generadores de carga, hacen un llamado urgente al nuevo gobierno para revisar de manera inmediata la metodología del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), cuyo funcionamiento está elevando artificialmente los costos logísticos, deteriorando la competitividad de las exportaciones y afectando la capacidad del país para competir en los mercados internacionales.

La más reciente actualización del SICE-TAC, publicada este miércoles, incrementa nuevamente los costos del transporte al reducir las horas operativas de los vehículos de 238 a 230 horas mensuales, bajo una interpretación que equipara la jornada laboral del conductor con la capacidad operativa del camión, desconociendo que la logística moderna funciona de manera continua mediante esquemas de relevos y operación 24/7.

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"El país no puede seguir castigando la productividad con una metodología que desconoce la realidad económica. Mientras las empresas exportadoras reciben menos ingresos por sus productos, el costo del transporte continúa aumentando de forma automática. Así es imposible competir", afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón).

El líder gremial enfatizó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de corregir este modelo, antes de que siga destruyendo competitividad, empleo y divisas para Colombia.

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La preocupación es aún mayor al observar la tendencia acumulada: los costos del transporte de carga han aumentado más de 37% desde enero de 2025 y entre 45% y 47% desde agosto de 2022, mientras los ingresos de los sectores exportadores han sufrido una fuerte contracción por la caída de los precios internacionales y la revaluación del peso colombiano.

“En el caso del carbón y el coque, los ingresos reales de los exportadores han disminuido entre 20% y 30%, lo que hace insostenible continuar absorbiendo incrementos en los costos logísticos que no responden a las condiciones reales del mercado. Colombia necesita un sistema de costos que incentive la productividad y fortalezca las exportaciones, no un modelo que siga restándole competitividad al aparato productivo nacional”, agregó Carlos Cante.

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Fenalcarbón advirtió que el problema trasciende al sector minero y afecta a todos los generadores de carga del país, y a la economía en general, incrementando los costos logísticos, presionando la inflación y reduciendo la competitividad de la producción nacional.

Por ello, el gremio pidió a la administración de Abelardo de la Espriella instalar una mesa técnica de revisión del SICE-TAC, en el marco del empalme, con el fin de adoptar una metodología que refleje la realidad operativa del transporte de carga, incorpore las variables macroeconómicas y promueva la eficiencia logística, en lugar de penalizarla.

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