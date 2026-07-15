Petro deja cuentas en rojo y serán el mayor desafío económico de De la Espriella

El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas con un deterioro mayor al previsto hace apenas un año. Así lo reconoce el propio Ejecutivo saliente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026, documento que advierte un desbalance entre ingresos y gastos y plantea la necesidad de una nueva reforma tributaria para estabilizar las cuentas del país.

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó las cuentas del Gobierno en el MFMP 2026, teniendo en cuenta sus supuestos macroeconómicos, las proyecciones de ingresos y gastos y la sostenibilidad de la deuda pública, por lo cual encontró que esa senda gradual de consolidación fiscal para los próximos años dependerá de que se cumplan una serie de supuestos que enfrentan importantes riesgos de materialización.

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En particular, la magnitud del ajuste planteado evidencia que el desbalance entre ingresos y gasto se ha profundizado y requerirá medidas de carácter estructural para su corrección.

De acuerdo con el director del Observatorio, José Mauricio Salazar, uno de los principales riesgos para las finanzas públicas continúa siendo la limitada capacidad estructural del Estado para aumentar sus ingresos de manera permanente, lo cual cobra relevancia si se toma en cuenta que más del 90% de los ingresos del Gobierno nacional depende de los tributos.

Salazar indicó que, a pesar de las múltiples reformas tributarias aprobadas en los últimos 20 años y de los esfuerzos por fortalecer la administración de impuestos, el recaudo sigue mostrando dificultades para aumentar de forma sostenida como proporción del PIB.

“La capacidad de ingresos desde 2021 hasta 2026, exceptuando 2023, no ha cambiado (alrededor del 14% del PIB), estamos planos. Colombia es un país que aprueba una reforma cada año y medio y no recauda, por lo que es el momento que sinceremos esa conversación para entender qué está pasando y qué nos hace pensar que a futuro otra tributaria nos puede ayudar”, agregó el economista.

El director del Observatorio Fiscal de la Javeriana expresó que el Marco Fiscal de 2026 plantea la necesidad de una reforma tributaria que mantenga de forma sostenida los ingresos equivalentes al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

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“El gobierno saliente le dice al nuevo –de Abelardo de la Espriella: ‘para que ajuste las cuentas de 2027 a 2030 tiene que pasar un reforma tributaria, con un tamaño de entre 1,4% y 1,6% del PIB’”, apuntó Mauricio Salazar.

La administración de Petro radicará el 20 de julio su quinta propuesta de reforma, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, con la que busca recaudar más de $20 billones en 2027.

¿Hay otras alternativas?

Sí hay otras alternativas para incrementar los ingresos. Mauricio Salazar sostuvo que, por ejemplo, si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fuera más eficiente y se aplicara la normativa existente, se podrían recaudar aproximadamente $100 billones que actualmente no se recogen.

También se debe pensar en la gobernanza dentro de la DIAN, que ahora cuenta con 5.500 empleados más para elevar la elasticidad del recaudo. “Se requiere una gerencia sofisticada”, recalcó el economista.

Igualmente, Colombia posee un sistema sumamente complejo, con cerca de 300 leyes que otorgan beneficios tributarios. Una reforma en este sentido buscaría la simplicidad, facilitando el cumplimiento de las obligaciones y reduciendo la alta carga burocrática que afecta tanto al mercado laboral como a la creación de empresas.

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Propuesta del nuevo gobierno

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, plantea una reforma enfocada en la simplicidad del sistema tributario. El director del Observatorio Fiscal de la Javeriana señaló que esa propuesta es viable y beneficiosa, porque a nivel mundial los países con sistemas más simples logran recaudar más.

Además, Mauricio Salazar recordó que la promesa del gobierno entrante de implementar una reforma y dejarla quieta por 10 años se califica como promisorio, evitando la dinámica de hacer cambios al sistema cada año y medio.

Aunque la propuesta es viable y necesaria desde el punto de vista técnico, su ejecución real dependerá enteramente del Congreso. La viabilidad final estará sujeta a la gobernabilidad que tenga De la Espriella ante el Legislativo.

La alerta para la nueva administración es que su principal reto no estará en el diagnóstico de la situación fiscal, que el MFMP reconoce con claridad, sino en la capacidad de ejecutar las medidas necesarias para corregirla. Entonces, un empalme ordenado y técnico entre gobiernos no es una formalidad: es una condición para que el plan funcione.

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