Beto Coral sería deportado de Estados Unidos, ¿qué se sabe de su regreso a Colombia?

El pasado 16 de junio, el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido en el estado de Arizona, Estados Unidos, por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque el activista adelantaba una solicitud de asilo tras haber abandonado Colombia por amenazas relacionadas con el narcotráfico, las autoridades justificaron la captura argumentando que permanecía en el país con una visa vencida.

Además, según un documento conocido por The New York Times, Coral habría utilizado su permanencia en Estados Unidos para criticar a Abelardo de la Espriella y por presuntamente realizar actividades políticas en respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, de hecho el mandatario se pronunció sobre su detención.

En su pronunciamiento, Petro le solicitó explicaciones al Gobierno estadounidense sobre el paradero de Alberto Coral, hijo de un oficial de la Policía Nacional que participó en la ubicación del narcotraficante Pablo Escobar.

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El mandatario de los colombianos también instruyó a la Cancillería colombiana para que intervenga ante las autoridades estadounidenses y gestione información sobre el caso.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que Beto Coral fue detenido por presuntas infracciones migratorias, al haber permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su visa y exceder el tiempo de permanencia autorizado en el país.

Beto Coral regresaría a Colombia hoy tras ser deportado por las autoridades de Estados Unidos

Así las cosas, este jueves, 16 de julio, un mes después de su captura, se conoció que Beto Coral sería deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y llegaría hoy en un vuelo de la Fuerza Aérea a Colombia, junto con otros 92 connacionales expulsados por el Gobierno estadounidenses.

Tomado de El Universal.

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