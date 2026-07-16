Informe de inteligencia del Estado no encontró pruebas del supuesto fraude en las presidenciales que denunciado por Petro

Un informe técnico de inteligencia elaborado por una entidad del Estado concluyó que, hasta ahora, no existen pruebas que sustenten las denuncias de fraude electoral hechas por el presidente Gustavo Petro tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. El documento, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, evaluó la información aportada por un presunto hacker citado por el propio jefe de Estado y determinó que esta no permite acreditar una manipulación de los resultados.

De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus. Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones.

Según reveló el diario El País de España, el presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos. Otro organismo de inteligencia sí habría detectado una presunta filtración de credenciales de acceso al sistema electoral antes de los comicios, aunque sin hallar indicios de que ello hubiera afectado los resultados.

Pese a esos conceptos técnicos, Petro mantiene su tesis de que hubo fraude electoral. El mandatario anunció que presentará nuevas denuncias penales y sostiene que parte de las presuntas irregularidades se habrían cometido desde Estados Unidos. Además, asegura que existen cerca de 880.000 votos irregulares.

“En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”, dijo Petro en su último Consejo de Ministros.

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Hasta ahora, sin embargo, los informes técnicos conocidos de organismos del propio Estado no han encontrado evidencia que respalde la existencia de un fraude en la elección presidencial.

“Son denuncias penales y de nulidad. Los crímenes se cometieron en Estados Unidos. En el consulado”, añadió el mandatario.

No es la primera vez que una de las pruebas presentadas por el presidente Petro para sustentar su denuncia de fraude electoral termina siendo desvirtuada.

A finales de junio, el mandatario publicó en sus redes sociales una tabla de Excel titulada “Evidencia Mesas”, que presentó como soporte de presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el archivo demostraba cambios en el censo electoral que podrían evidenciar anomalías durante las elecciones.

Sin embargo, un análisis posterior puso en duda esa afirmación. El periodista Daniel Coronell reveló que el archivo correspondía a un documento oficial elaborado por la Registraduría, cuya procedencia fue confirmada mediante el análisis de su metadata y por una fuente de la propia entidad.

El documento había sido elaborado por la División Político Electoral (Divipol) y contenía el desglose del censo electoral definitivo, cerrado el 30 de abril de 2026 y presentado ese mismo día a los representantes de los partidos políticos.

La revisión técnica sí encontró un registro de modificación en el archivo, realizado el 26 de mayo. No obstante, la metadata identificó que el usuario responsable de ese cambio era “BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3”, una cuenta que, según la información revelada, no correspondía a un funcionario de la Registraduría.

Ese hallazgo llevó a concluir que la alteración no se habría realizado sobre el documento original custodiado por la autoridad electoral, sino sobre una de las copias digitales entregadas a los delegados de los partidos durante la reunión del 30 de abril.

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Además, la ruta de origen registrada en la metadata indicaría que la modificación fue hecha por fuera de los sistemas internos de la Registraduría, por lo que no existirían elementos para afirmar que el documento oficial utilizado durante el proceso electoral hubiera sido alterado.

Desde que perdió las elecciones, el pasado 21 de junio, Petro ha repetido tantas veces como ha querido que se irá el 6 de agosto a las 12 de la noche, cuando termina su mandato. Lo dice, mientras insiste en que hubo fraude electoral.

“Yo termino mi mandato el 6 a las 12. Mucha gente pide que me vuelva dictador, pero yo no voy a poner a los soldados y policías, patrulleros, a los que les elevé el salario, a luchar contra ellos mismos y contra el pueblo, porque habría un estallido social”, sostuvo.

El supuesto fraude electoral es también la razón por la que el presidente asegura que no asistirá el próximo 7 de agosto a la ceremonia de transmisión de mando en la Casa de Nariño. El mandatario sostiene que no puede reconocer como legítimo el resultado de las elecciones.

”Para que la población colombiana sepa por qué estamos diciendo que hubo un fraude. Yo no reconozco a ese presidente y no tengo que darle la mano; eso no me preocupa. Lo único que tengo que cumplir es con mi mandato, que me dio el pueblo, nadie más. No se lo pedí regalado a nadie. Ese no es mi gobierno, porque no fue elegido por el pueblo”, concluyó.

Tomado de El Universal.

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