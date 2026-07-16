Comercio paisa remata camisetas de Colombia desde $10.000 tras quedarse con bodegas llenas

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 no solo apagó la ilusión de millones de aficionados, también dejó un fuerte impacto sobre el comercio de artículos deportivos. A pocos días de la final entre la vigente campeona Argentina y la selección de España, la llamada ‘fiebre amarilla’ perdió fuerza y cientos de comerciantes del Centro de Medellín ahora intentan salir de grandes inventarios que compraron apostando a una mejor actuación del equipo nacional.

En algunos establecimientos, la demanda de camisetas de la Selección cayó entre 70% y 100%, mientras que los precios se redujeron hasta en un 70% para tratar de recuperar parte de la inversión realizada antes de la eliminación.

La expectativa durante las primeras semanas del campeonato era completamente distinta. Colombia sorprendió en la fase de grupos al quedarse con el primer lugar de su zona por encima de una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, resultado que elevó el entusiasmo de los aficionados y disparó las ventas de productos oficiales y réplicas.

Ese optimismo llevó a muchos comerciantes a aumentar sus pedidos, convencidos de que el combinado nacional avanzaría, al menos, hasta los cuartos de final.

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Comerciantes quedaron con las bodegas llenas

Históricamente, la participación de Colombia en una Copa del Mundo representa un impulso significativo para el comercio. Según Fenalco Antioquia, la presencia de la Selección en un Mundial suele incrementar las ventas de prendas y artículos alusivos al equipo nacional por encima del 100%.

Ese comportamiento llevó a numerosos comerciantes a abastecerse con grandes cantidades de camisetas y otros productos antes del partido definitivo frente a Argentina.

Duber Ledesma, director de Somos El Hueco, contó que durante el mejor momento del campeonato las camisetas llegaron a venderse hasta por $150.000 en algunos sectores del centro de Medellín.

“Los vendedores reportaron ventas de hasta 2 millones de pesos diarios y algunos locales comerciales entre 8 y 10 millones diarios gradualmente”, aseguró.

El dirigente gremial indicó además que el comportamiento del mercado estuvo estrechamente ligado al desempeño deportivo de la Selección.

“Cuando Colombia iba ganando, las ventas de las camisetas aumentaban y alcanzaron a crecer hasta un 300% mientras el equipo se enfrentaba a Suiza”, reconoció.

Sin embargo, el panorama cambió de forma radical tras la derrota por penales.

“La cuestión fue que el comercio se abasteció de una manera importante ya que consideraban que era seguro el pase a los cuartos de final contra Argentina. Lamentablemente Colombia perdió en penales y el comercio está altamente afectado, porque la camisa tradicional cayó en su gran medida, y ahora vemos bodegas llenas, mercancía en las calles y productos de camisas hasta en $10.000 y $20.000”, señaló Ledesma.

Camisetas pasaron de $70.000 a $20.000 en locales del Centro

Un recorrido realizado por El Colombiano en el Centro de Medellín confirmó la fuerte caída de los precios. En varios establecimientos, las camisetas tipo Triple A redujeron su valor en más de un 70% frente a los precios registrados durante los días en que Colombia seguía en competencia.

Gilma Vergara, dueña de Mil Variedades, dijo que la camiseta amarilla fue la que más sintió el impacto. “La amarilla Triple A está en $20.000”.

Antes de la eliminación, esa misma prenda se comercializaba entre $60.000 y $70.000, dependiendo de la referencia. Vergara atribuyó la reducción a un exceso de inventario que llegó justo antes de la eliminación de Colombia.

“Porque hay mucha existencia. Llegaron los mayoristas, la rebajaron porque llegaron tráileres llenos de camisetas que pidieron antes pero llegaron después de la eliminación, o sea, al otro día”, mencionó.

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Aunque reconoce que las ventas disminuyeron considerablemente, asegura que el mercado no se detuvo por completo gracias a los turistas que llegan permanentemente a Medellín.

“Sí compran porque hay mucho turista acá en Medellín y constantemente están llegando turistas. Ellos la compran todo el año. Pero más suave, no es lo mismo en un Mundial, que se venden todos los días bastantes camisetas, que venderles a los turistas, que sí compran, pero no al mismo ritmo”, comentó.

La situación también se repite en algunas bodegas mayoristas, donde las camisetas que antes se distribuían por cerca de $60.000 ahora se despachan alrededor de los $20.000 para acelerar la salida del inventario.

Las figuras coleccionables también entraron en liquidación

El desplome de la demanda no se limitó a las camisetas. Las figuras coleccionables lanzadas por la Federación Colombiana de Fútbol también comenzaron a liquidarse tras la eliminación del equipo nacional.

En su lanzamiento, cada figura tenía un precio de $59.900. Actualmente, se consiguen en $24.900 en Almacenes Éxito. Esto representa una reducción del 58,4%.

La caída del entusiasmo mundialista obligó a los comerciantes a sacrificar márgenes de ganancia para recuperar liquidez y evitar que los inventarios permanezcan almacenados durante varios meses. Aunque el turismo mantiene un nivel de ventas durante todo el año, los vendedores coinciden en que el ritmo está muy lejos del registrado mientras Colombia permanecía en competencia y el sueño mundialista seguía vivo.

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