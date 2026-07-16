Petro asegura que recibirá a Beto Coral tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro confirmó que el activista colombiano Beto Coral regresará este jueves a Colombia tras su deportación de los Estados Unidos.



El mandatario aseguró que recibirá a Coral en su llegada al país, insistiendo en que fue "injustamente encarcelado en los EE.UU. por persecución directa de Abelardo de la Espriella".



Fuentes consultadas por Colprensa señalan que el activista Beto Coral llegará a Colombia en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), posiblemente después de las 7 de la noche de este jueves.



En medio de este hecho, el jefe de Estado envío un mensaje directo al presidente electo para que actúe en contra de las políticas migratorias del gobierno Trump y el trato que se da a los connacionales.

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“Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”, señaló.



Además, el presidente insistió en que el consulado colombiano en Estados Unidos radicara una acusación formal contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) señalado de disparar y asesinar al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero.



Señaló Petro que “Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia”.



Y agregó que “pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país. Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida”.

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