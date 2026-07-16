Airbnb y hoteles chocan por decreto que buscar reformas normas de turismo

El Gobierno nacional publicó para comentarios el decreto mediante el cual busca reformar el Registro Nacional de Turismo (RNT), una medida que ha causado opiniones divididas en el sector del turismo.



Uno de los principales puntos que establece la nueva normativa es el cambio de reglas para plataformas que prestan servicios de alojamiento como Airbnb y Booking.



En ese sentido, la actualización endurecerá las reglas para las plataformas digitales de alojamiento, estableciendo un mercado con condiciones similares para todos los actores.



El decreto exigiría a los propietarios de viviendas usadas con fines turísticos contar con certificados sanitarios, documentación sobre el uso del suelo, entre otros requisitos similares a los que deben de tener los hoteles en la actualidad.



Otro de los principales cambios es la creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo, una herramienta de seguimiento y trazabilidad del cumplimiento de los requisitos exigidos a Prestadores de Servicios Turísticos. Este nuevo mecanismo habilita a las Cámaras de Comercio para verificar la información y documentación aportada por los Prestadores de Servicios Turístico.

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Estas nuevas exigencias han desatado todo tipo de opiniones en el sector. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) aseguró que las modificaciones propuestas por el Gobierno figuran como un paso importante para consolidar la transparencia, la confianza del viajero y el crecimiento ordenado de las Agencias de Viajes.



El gremio indicó que este proyecto busca fortalecer los mecanismos de inscripción, actualización, renovación, verificación y control de los Prestadores de Servicios Turísticos en el país, estableciendo reglas claras que todos deberán cumplir.



“La reglamentación del Registro Nacional de Turismo es el mejor regalo que le puede dejar el Gobierno al sector, porque fortalece la formalidad, protege al viajero y permite avanzar hacia un sector más transparente y competitivo. Desde ANATO consideramos fundamental que estos cambios se implementen de manera clara, gradual y que no se traduzcan en cargas innecesarias para quienes ya operan formalmente”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.



No obstante, por el lado del sector de las viviendas turísticas la propuesta se presenta como un gran obstáculo para su crecimiento, pues aseguran que a pesar de haber crecido con fuerza durante los últimos años, las nuevas exigencias hacen inviable la operación de muchos alojamientos, pues establecen las mismas condiciones para inmuebles de uso residencial con la hotelería tradicional, las cuales no cuentan con las mismas condiciones.

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