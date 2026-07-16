Gobierno entregará a finales del 2026 la Regasificadora del Pacífico

Durante los últimos meses de 2026 se prevé la entrada en operación de la Regasificadora del Pacifico (RDP) infraestructura que busca diversificar las fuentes de abastecimiento de gas natural y garantizar el suministro para el suroccidente colombiano durante los próximos años.



Así lo informó el ministro de Minas, Edwin Palma, quien realizó recientemente un recorrido por las obras donde pudo detallar que la planta registra un avance superior al 80 %, lo que permitirá su entrada en operación a finales de 2026.



De esta forma, se espera que el país cuente con una segunda plataforma de importación de gas natural licuado (GNL) para finales de este año, lo que contribuirá a poner fin a la dependencia de una única terminal de regasificación para el abastecimiento nacional.



“Esta obra representa un paso decisivo para la seguridad energética de Colombia, al dejar lista, en un tiempo récord, una nueva puerta de entrada para el gas natural que fortalecerá el abastecimiento del suroccidente aumentará la competencia en el mercado de importación de gas y brindará mayor resiliencia al sistema frente a fenómenos climáticos como El Niño”, destacó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Lea aquí: Niños con discapacidad visual en Cúcuta empezaron clases sin sus profesores especializados

“Asimismo, señaló que se trata de una infraestructura que responde a las necesidades del país y demuestra que la transición energética también implica garantizar confiabilidad y seguridad para los colombianos”, añadió el funcionario.



La Regasificadora del Pacífico tendrá una capacidad inicial de 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), escalable hasta 180 MPCD, y estará conectada a la red nacional de transporte de gas a través del Centro Logístico Industrial del Pacífico (CLIP), ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga.



Este proyecto contó con una inversión estimada entre 150 y 172 millones de dólares, constituyendo una de las obras energéticas más importantes que entrarán en funcionamiento durante el 2026.



Además, la cartera energética destacó que el proyecto operará mediante un innovador esquema de “regasificadora virtual”, que permitirá transportar el gas natural licuado desde una unidad flotante de almacenamiento ubicada en la Bahía de Buenaventura hasta la planta de regasificación en Buga mediante isocontenedores criogénicos, sin necesidad de construir un gasoducto en ese tramo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .