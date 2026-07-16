Invías alerta sobre falsas ofertas de empleo que circulan en redes sociales

El Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió una alerta a la ciudadanía por la circulación de falsas convocatorias laborales en redes sociales, en las que personas inescrupulosas utilizan de manera fraudulenta el nombre, la imagen institucional y el logo de la entidad para ofrecer supuestas vacantes relacionadas con proyectos de infraestructura.

Según explicó el Instituto, recientemente se conocieron publicaciones que promocionan ofertas de empleo para diferentes cargos e invitan a los interesados a enviar sus hojas de vida a números telefónicos o contactos particulares que no tienen ninguna relación con la entidad.

Frente a esta situación, Invías aclaró que no realiza procesos de selección de personal mediante cadenas de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, intermediarios o contactos informales, por lo que cualquier información difundida por estos medios carece de validez oficial.

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La entidad recordó que las convocatorias para vinculación laboral y concursos públicos se publican únicamente a través de los canales oficiales del Estado, como el Servicio Público de Empleo y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Además, enfatizó que ningún proceso de contratación exige pagos, consignaciones, compra de pines, exámenes médicos, uniformes o cualquier otro tipo de desembolso económico, por lo que cualquier solicitud de dinero debe ser considerada una señal de alerta.

Invías hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la autenticidad de la información antes de compartirla o entregar datos personales, con el fin de evitar ser víctima de este tipo de estafas.

Asimismo, invitó a reportar las publicaciones fraudulentas a través de los canales oficiales de atención de la entidad y a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

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