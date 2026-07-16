No me cabe en la cabeza que el Centro Democrático y el Pacto se alíen: Rodrigo Lara

Los compromisarios de los partidos políticos no llegaron este jueves a un acuerdo para elegir al presidente del Senado, en medio de las disputas entre el Centro Democrático que quiere que el senador Honorio Enríquez ocupe ese cargo y el pedido hecho por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que quiere que sea Alfredo De Luque.



La disputa se acerca peligrosamente a la fecha en la que el Congreso decidirá quiénes serán los presidentes de ambas cámaras, lo que ha mostrado que la coalición de gobierno no es tan fuerte como parecía, dada las posiciones intransigentes de las partes.

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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró esta noche que es impensable que el Centro Democrático se alie con el Pacto Histórico para "hacerle daño" a de la Espriella, en una declaración que enciende aún más el fuego de la confrontación.



"A mí no me cabe en la cabeza ver al Centro Democrático aliado con el Pacto Histórico, con Gustavo Petro, haciéndole daño al gobierno de Abelardo de la Espriella, elegido por 13 millones de colombianos; gobierno en el cual los colombianos tienen depositadas todas las esperanzas", aseguró Lara a periodista.



Quien será el responsable del manejo de las relaciones con el Congreso en el nuevo gobierno sostuvo que no cree que el tema vaya a llegar hasta el impensado "voto libre".

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"Yo no creo que eso sea posible, por eso no creo que eso se vaya a voto libre; en el momento en que eso se vaya a voto libre es porque van a buscar los votos del Pacto y de Gustavo Petro para hacerle daño a Abelardo", afirmó Lara.



Centro Democrático sostiene que tiene el derecho a tener la presidencia del Senado, en especial porque durante los últimos cuatro años ejercieron la oposición más fuerte contra Petro y sus aliados.



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