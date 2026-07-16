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Consejo de Estado suspendió decreto de Petro que eliminaba prima de $18 millones a congresistas
La alta corte estudia una demanda de nulidad y consideró que la medida podría afectar el régimen salarial de funcionarios de la Rama Judicial y otras entidades del Estado.
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crojas
Nuevo Congreso 2026
Colprensa
Colprensa
Jueves, 16 de Julio de 2026

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que derogó la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas.

El documento fue demandado mediante una acción de nulidad que actualmente estudia la alta corte.

Lea: Petro asegura que recibirá a Beto Coral tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos

En este proceso se solicitó la suspensión provisional al considerar que la medida podría afectar los derechos de servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades cuyos funcionarios comparten el mismo régimen salarial y prestacional establecido por la Ley 4ª de 1992

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