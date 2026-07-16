Puerto Antioquia realiza la primera exportación de café colombiano

Puerto Antioquia realizó la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño, abriendo una nueva ruta logística para uno de los productos más emblemáticos del país.



El despacho del producto se realizó junto con la línea naviera Maersk Line, después de que la DIAN habilitara a Puerto Antioquia como lugar autorizado para la exportación de café colombiano, mediante la Resolución No. 7995, expedida el pasado 4 de junio.



Para atender este tipo de operaciones, Puerto Antioquia cuenta con una bodega especializada para la recepción, almacenamiento, consolidación y prestación de servicios de valor agregado para café de exportación.



Esta infraestructura tiene capacidad para almacenar 18.000 sacos de café, equivalentes a aproximadamente 1.260 toneladas, distribuidos en 57 lotes.

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“Así inicia una historia de exportaciones del café colombiano desde el Urabá antioqueño y desde Puerto Antioquia como la nueva zona logística y portuaria más cercana a los centros de producción de café, para hacer de este producto insignia de nuestro país el más competitivo", afirmó Ginna Castro, vicepresidente Comercial de Puerto Antioquia.



El puerto cuenta con seis bahías de descargue, seis bahías de llenado, un laboratorio de calidad operado por Almacafé y oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros, complementados con servicios de etiquetado, marcación de sacos, conversión a Big Bags y fumigación.



Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, destacó la importancia de este avance en el fortalecimiento de la competitividad del sector.



“Cada avance en infraestructura fortalece nuestra capacidad de llegar al mundo con mayor eficiencia, menores costos y mejores oportunidades para los caficultores. La competitividad de una nación también se construye desde sus puertos. Hoy el café colombiano abre una nueva ruta hacia el futuro”, afirmó el líder gremial.

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