Resistamos pacíficamente: Beto Coral al llegar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos

También manifestó que no revelará detalles de su detención porque su prioridad es proteger a su familia. “No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”, afirmó.
¿Qué pasará con Beto Coral tras su deportación a Colombia?
Coral agregó que teme posibles represalias por parte de las autoridades estadounidenses por sus declaraciones en Colombia y sostuvo: “Y si allá en el exterior hacíamos el trabajo que hice durante más de 10 años, creo que aquí en Colombia lo voy a hacer mejor”.
Asimismo, dirigió un mensaje al presidente electo, Abelardo de La Espriella, al pedir atención para la situación de los migrantes colombianos detenidos en Estados Unidos: “más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana”.
La Cancillería informó que hizo seguimiento permanente al caso desde el 16 de junio de 2026, fecha en la que Coral quedó bajo custodia migratoria, y señaló que el Gobierno activó los protocolos necesarios para garantizar su retorno “en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad”.
De acuerdo con SEMANA, la detención estuvo relacionada con su situación migratoria. Mientras las autoridades estadounidenses señalaron que habría excedido el tiempo autorizado de permanencia en ese país, Coral sostuvo que tenía una solicitud de asilo en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028. Su regreso pone fin al proceso de deportación, aunque deja abiertas preguntas sobre el manejo de su caso y las condiciones en las que permaneció detenido.
Tomado de El Universal.
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