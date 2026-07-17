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Resistamos pacíficamente: Beto Coral al llegar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos
A su llegada al país, el activista fue recibido por Migración Colombia y la canciller Rosa Villavicencio.
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cesarmuñoz
Beto Coral deportado. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Viernes, 17 de Julio de 2026

Antes de cumplir un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó este jueves 16 de julio a Colombia en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos. Su llegada reaviva el debate sobre su detención, el proceso migratorio que enfrentó y las denuncias de presuntas irregularidades en su caso. Según informó SEMANA, Coral arribó al país junto a otros 73 colombianos deportados.

Beto Coral aterrizó en la base aérea de Catam a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportó a 74 connacionales deportados desde Estados Unidos: 16 mujeres, 46 hombres y 11 menores de edad, quienes recibieron atención bajo un protocolo especial.

A su llegada fue recibido por Migración Colombia y la canciller Rosa Villavicencio, quien lideró las gestiones para facilitar su retorno. En sus primeras declaraciones, Coral aseguró: “las ideas nunca se encarcelan. Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”.

Según relató SEMANA, el activista agradeció el acompañamiento de la Cancillería y envió un mensaje al país: “Resistamos pacíficamente para lo que se viene”.

Lea aquí: Cuatro propiedades de Charlie Zaa quedan bajo medidas cautelares por presuntos vínculos con el paramilitarismo

 

También manifestó que no revelará detalles de su detención porque su prioridad es proteger a su familia. “No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”, afirmó.

¿Qué pasará con Beto Coral tras su deportación a Colombia?

Coral agregó que teme posibles represalias por parte de las autoridades estadounidenses por sus declaraciones en Colombia y sostuvo: “Y si allá en el exterior hacíamos el trabajo que hice durante más de 10 años, creo que aquí en Colombia lo voy a hacer mejor”.

Asimismo, dirigió un mensaje al presidente electo, Abelardo de La Espriella, al pedir atención para la situación de los migrantes colombianos detenidos en Estados Unidos: “más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana”.

La Cancillería informó que hizo seguimiento permanente al caso desde el 16 de junio de 2026, fecha en la que Coral quedó bajo custodia migratoria, y señaló que el Gobierno activó los protocolos necesarios para garantizar su retorno “en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad”.

De acuerdo con SEMANA, la detención estuvo relacionada con su situación migratoria. Mientras las autoridades estadounidenses señalaron que habría excedido el tiempo autorizado de permanencia en ese país, Coral sostuvo que tenía una solicitud de asilo en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028. Su regreso pone fin al proceso de deportación, aunque deja abiertas preguntas sobre el manejo de su caso y las condiciones en las que permaneció detenido.

Tomado de El Universal.

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