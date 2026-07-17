Resistamos pacíficamente: Beto Coral al llegar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos

Antes de cumplir un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó este jueves 16 de julio a Colombia en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos. Su llegada reaviva el debate sobre su detención, el proceso migratorio que enfrentó y las denuncias de presuntas irregularidades en su caso. Según informó SEMANA, Coral arribó al país junto a otros 73 colombianos deportados.

Beto Coral aterrizó en la base aérea de Catam a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportó a 74 connacionales deportados desde Estados Unidos: 16 mujeres, 46 hombres y 11 menores de edad, quienes recibieron atención bajo un protocolo especial.

A su llegada fue recibido por Migración Colombia y la canciller Rosa Villavicencio, quien lideró las gestiones para facilitar su retorno. En sus primeras declaraciones, Coral aseguró: “las ideas nunca se encarcelan. Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”.

Según relató SEMANA, el activista agradeció el acompañamiento de la Cancillería y envió un mensaje al país: “Resistamos pacíficamente para lo que se viene”.

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