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Sale de la Unidad de Víctimas el exalcalde de Chitagá señalado por presuntos nexos con el Eln
Según la resolución, Quintero Mogollón deja el empleo de Subdirector General de la Subdirección General de la entidad a partir del 17 de julio de 2026.
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valents2121
Fredy Orlando Quintero Mogollón, subdirector de la Unidad para las Víctimas.
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Viernes, 17 de Julio de 2026

El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Fredy Orlando Quintero Mogollón como subdirector general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cargo que ocupó en medio de la polémica por las investigaciones que lo vinculan a presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Según la resolución, con la que se declara insubsistente al funcionario nombrado en cargo de libre nombramiento y remoción, Quintero Mogollón deja el empleo de Subdirector General (Código 0040, Grado 24) de la Subdirección General de la entidad a partir del 17 de julio de 2026.

 

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Según la resolución, Quintero Mogollón deja el empleo de Subdirector General de la Subdirección General de la entidad a partir del 17 de julio de 2026.

En su reemplazo, y de manera temporal, el acto administrativo encarga de esas funciones a Heryck Fabián Agudelo Mendieta, actual director técnico de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad, por un término de tres meses o hasta que el empleo se provea de manera definitiva.

Lea aquí: Exalcalde de Chitagá que fue señalado de tener nexos con el Eln, designado subdirector de la Unidad de Víctimas

La salida cierra un capítulo que generó fuerte controversia desde su nombramiento. Quintero Mogollón, exalcalde de Chitagá (Norte de Santander), se entregó a las autoridades en 2020 tras ser vinculado por la Fiscalía a una investigación por presuntos nexos con el frente Efraín Pabón del Eln, por los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo. Fue dejado en libertad dos meses después y el proceso continúa su curso.

En 2023, la Fiscalía adelantó además una serie de extinciones de dominio sobre bienes registrados a su nombre, en el marco de operativos contra las finanzas de esa guerrilla. Según la entidad, se trató de cinco fincas rurales, seis inmuebles urbanos, seis vehículos y un establecimiento comercial avaluados en más de 10.300 millones de pesos, que estarían en cabeza de familiares y allegados de cabecillas del Eln en Norte de Santander.

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