Sale de la Unidad de Víctimas el exalcalde de Chitagá señalado por presuntos nexos con el Eln

El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Fredy Orlando Quintero Mogollón como subdirector general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cargo que ocupó en medio de la polémica por las investigaciones que lo vinculan a presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Según la resolución, con la que se declara insubsistente al funcionario nombrado en cargo de libre nombramiento y remoción, Quintero Mogollón deja el empleo de Subdirector General (Código 0040, Grado 24) de la Subdirección General de la entidad a partir del 17 de julio de 2026.

Según la resolución, Quintero Mogollón deja el empleo de Subdirector General de la Subdirección General de la entidad a partir del 17 de julio de 2026.

En su reemplazo, y de manera temporal, el acto administrativo encarga de esas funciones a Heryck Fabián Agudelo Mendieta, actual director técnico de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad, por un término de tres meses o hasta que el empleo se provea de manera definitiva.

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La salida cierra un capítulo que generó fuerte controversia desde su nombramiento. Quintero Mogollón, exalcalde de Chitagá (Norte de Santander), se entregó a las autoridades en 2020 tras ser vinculado por la Fiscalía a una investigación por presuntos nexos con el frente Efraín Pabón del Eln, por los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo. Fue dejado en libertad dos meses después y el proceso continúa su curso.

En 2023, la Fiscalía adelantó además una serie de extinciones de dominio sobre bienes registrados a su nombre, en el marco de operativos contra las finanzas de esa guerrilla. Según la entidad, se trató de cinco fincas rurales, seis inmuebles urbanos, seis vehículos y un establecimiento comercial avaluados en más de 10.300 millones de pesos, que estarían en cabeza de familiares y allegados de cabecillas del Eln en Norte de Santander.

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