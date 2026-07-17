Rescatan 109 animales y desmantelan red de tráfico de fauna en Atlántico y Bolívar

Al menos 109 animales fueron rescatados en las últimas horas de las manos de una organización dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

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La operación fue desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental en inmuebles ubicados en el barrio Galán, de Barranquilla, y en el sector La Cata, del municipio de Turbaco (Bolívar).



Estos lugares eran utilizados como centros de acopio para el almacenamiento y la posterior comercialización ilegal de especies silvestres.

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En la operación fueron capturadas tres personas, quienes deberán responder por los presuntos delitos de tráfico de fauna silvestre y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.



Los animales recuperados fueron sacados de sus entornos naturales de manera ilegal, pese a ser catalogados como especies en peligro de extinción.

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“Este resultado representa un importante avance en la protección del patrimonio natural de Colombia porque no solo recuperamos 109 especies silvestres protegidas, sino que afectamos la capacidad logística y financiera de una organización que obtenía ganancias mediante el tráfico ilegal de nuestra biodiversidad. Cada especie rescatada representa un paso más en la defensa de los ecosistemas de nuestro país", señaló el general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

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