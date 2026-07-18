Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela

Empresarios de las ciudades de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia, y San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela) celebraron el pasado 10 de julio la Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo.

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El evento, que tuvo como sede la ciudad de San Cristóbal, fue promovida por la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. El objetivo fue el fortalecimiento del intercambio comercial. Contó con la participación de 90 empresarios entre comerciantes e industriales. En mesas de trabajo que funcionaron se planteó el relacionamiento recíproco y la identificación de oportunidades para generar alianzas e identificar oportunidades de negocios productivos.

Urgencia de una integración productiva

El empresario colombiano Álvaro Alfonso Escobar Ramírez, representante del sector económico productivo ante el Consejo Territorial de Planeación de Cúcuta y miembro de la junta directiva de la Gran Alianza Empresarial consideró positivo el encuentro fronterizo realizado.

Dijo: “La frontera colombovenezolana, históricamente vibrante, dinámica y resiliente, acaba de dar un paso fundamental hacia la consolidación de un verdadero corredor de desarrollo binacional con la celebración del encuentro Business Border. Este evento, denominado formalmente como la Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo, se materializó en el marco del histórico acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal.

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Promovido con acierto por la Oficina de Migración y Frontera de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de San José de Cúcuta en articulación estrecha con la Alcaldía de San Cristóbal y la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, el encuentro reunió a más de 90 empresarios, comerciantes e industriales de ambos lados de la frontera”.

Beto Coral, de regreso a Colombia

Detenido hace dos meses en Arizona (Estados Unidos) el activista de nacionalidad colombiana Beto Coral, el pasado jueves fue deportado a su país.

Tras once años de residencia en Estados Unidos, Beto Coral estaba a la espera de una solicitud de asilo. No registra ninguna investigación judicial y su detención obedeció a unas declaraciones suyas sobre el electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La detención y final deportación de Coral obedecen más a una retaliación política que a violaciones de disposiciones de ley en Estados Unidos de su parte.

Grieta en relaciones políticas entre Uribe y De la Espriella

En torno a la elección de presidente del Senado para la legislatura del Congreso de Colombia que comienza el 20 de julio se han fracturado las relaciones políticas entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe, considerados de la misma línea.

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Las diferencias ya alcanzan niveles de distanciamiento considerables y configuran un hecho político de efectos todavía impredecibles.

Gerente de la EIS, en La Palabra

El gerente de la Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, EIS, Diego Fernando Mora, será el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN.

Se transmitirá en las emisiones de sábado y domingo (18 y 19 de julio, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche.

Mora se desempeña en la gerencia de la EIS desde hace dos años y le ha correspondido la transición entre Aguas Kpital y Veolia Aguas de Norte de Santander para la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

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