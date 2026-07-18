Colombia ya tiene su hoja de ruta para modernizar el mercado energético

La regulación del mercado de energía eléctrica se fortalecerán gracias a dos estudios que se presentaron con el apoyo del Banco Mundial, en el marco de una jornada de dos talleres organizados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Como resultado, se presentó una hoja de ruta para la implementación de las acciones de modernización del mercado.

En la presentación de las investigaciones ‘Evolución y Desafíos de la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en Colombia’ y ‘Modernización del Mercado Eléctrico para la Transición Energética’ una consultora externa dio a conocer los principales hallazgos sobre el comportamiento del sector en las últimas tres décadas y sus recomendaciones.

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El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez, destacó que estos 30 años han sido bastante dinámicos para el sector, desde donde se ha evolucionado en cómo se consume y se produce la energía.

“Este estudio nos puede ayudar a generar mucha información frente a lo que podemos ajustar para una mejor prestación del servicio a futuro”, agregó Jímenez.

Por su parte, el consultor del Banco Mundial, Albeiro Arias, señaló que han participado como cooperantes y socios para el desarrollo del país, porque les interesa que se tomen las decisiones fundadas, basadas en evidencia.

El estudio ‘Evolución y Desafíos de la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica’ analizó su asequibilidad, eficiencia e impacto en el bienestar de los usuarios durante las últimas tres décadas. Con esto, se propusieron mejoras en los marcos regulatorios, la capacidad institucional y la modernización tecnológica del sector.

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Entre sus conclusiones se destacó que Colombia ha consolidado los principios de un mercado eléctrico liberalizado, lo que hace necesario fortalecer las señales de mercado en un contexto de gran transformación, así como fortalecer las instituciones del sector.

El estudio también planteó la necesidad de asegurar que las poblaciones vulnerables, conectadas y no conectadas, se beneficien efectivamente de instrumentos como el programa Colombia Solar.

El informe ‘Modernización del Mercado Eléctrico para la Transición Energética’ ofreció un análisis de brechas y un benchmarking orientado a la modernización del mercado de corto plazo y los servicios complementarios.

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Allí se evaluaron las reglas de mercado, los mecanismos de flexibilidad, confiabilidad y resiliencia, así como las prácticas de aseguramiento operativo necesarias para mejorar la seguridad y calidad de la potencia y promover la competencia en el mercado de energía mayorista.

Entre las acciones a cargo de la CREG se contemplan la definición de marcos regulatorios para energías renovables distribuidas, cargos por confiabilidad y servicios complementarios; el fortalecimiento del control ex ante mediante resoluciones sobre poder de mercado, y ajustes al Código de Red.

La CREG continuará trabajando junto con el Ministerio de Minas y Energía, el Banco Mundial y los demás actores del sector, para evaluar los hallazgos de estos estudios con el ánimo de que la regulación responda de mejor manera a la búsqueda de eficiencia y confiabilidad del esquema colombiano.

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