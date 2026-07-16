¿Cuánto debe ahorrar para ir al Mundial 2030? Este es el plan para lograrlo

Tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo 2026, y a solo tres días de conocer al campeón del máximo torneo de selecciones, muchos se quedaron antojados con vivir en persona esta experiencia. LR hizo un sondeo para determinar cuánto dinero necesita ahorrar para que alcance a ir al próximo campeonato que se desarrollará en 2030.

Con un sueldo base de $5 millones, usted puede hacer ahorros desde $120.000 mensuales y destinar 20,3% de su prima de servicios para comenzar a cumplir con su objetivo. Pero esto no es lo único, ya que, según cálculos de Valores Bancolombia, se necesita al menos $12,1 millones para vivir la experiencia mundialista; es por esto que solamente ahorrando o dejando su dinero en una alcancía, no alcanzará con la meta. Para esto debe apoyarse en el interés compuesto, que lo ofrecen productos como los CDT y los Fondos de Inversión Colectiva, FIC.

Actualmente los Certificados de Depósito a Término ofrecen una tasa promedio ponderada de 12,26% efectivo anual, a un año, según el reporte de la Superintendencia Financiera, con corte al 14 de julio. Además, algunos FIC como los Acción Fiduciaria y Credicorp Capital le ofrecen rendimientos que van desde 11,68% hasta 11,76% E.A.

Tenga en cuenta que los cálculos presentados contemplan escenarios hipotéticos con precios actuales en costos de viaje y rendimientos de inversión y que no toman en cuenta todas las variables económicas, financieras o de mercado que podrían influir en los precios y las tasas, por lo que deberá ir ajustando su estrategia y revisando la oferta del mercado.

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El ABC del plan de ahorro

Según el Índice de Bienestar Financiero 2026 de Datacredito Experian, el ahorro para los colombianos cumple una función principalmente defensiva: la prioridad de los hogares es tener un respaldo ante emergencias, mientras que el ahorro enfocado en inversión y metas a largo plazo queda rezagado, con tan solo 39,9% de los colombianos invirtiendo actualmente. Entonces, trazarse la meta de ir al Mundial en 2030 es la excusa perfecta para darle un propósito a largo plazo a su dinero.

La estrategia para alcanzar el presupuesto de un plan básico, que pueda cubrir boletas para dos partidos de fases de grupos, tiquetes aéreos, hospedaje siete días, alimentación, transporte, un colchón para imprevistos, entre otros gastos, exige separar de sus ingresos $120.000 al mes, más 20,3% de la prima de servicios cada año.

Tomando en cuenta que el método está pensado con un sueldo base de $5 millones, al año guardará $1.012.960, solo con la prima.

Quiere decir que, ahorrando $120.000 mensuales, por cuatro años, y sacando 20,3% de la prima, en cuatro años tendrá $9.811.840 millones; por eso es que debe capitalizar este ahorro con productos de inversión.

La estrategia ideal, según analistas, es mezclar las herramientas. Para el ahorro mensual, puede aprovechar los rendimientos de los FIC, y es lo ideal, tomando en cuenta que, en caso de hacer nuevos aportes, o si por alguna razón debe hacer retiros, puede hacerlo, ya que son productos sin término para los depósitos.

Para la prima, los CDT son lo que aconsejan los expertos, aprovechando las tasas actuales del mercado.

Por ejemplo, si mete $506.480, que es el ahorro sugerido de su prima, en un CDT a un año, con la tasa del promedio ponderado, en 365 días tendrá $568.574, es decir, $62.094 de rendimiento.

Es fundamental tener en cuenta que estos rendimientos pueden cambiar y dependen de las condiciones futuras del mercado. Sin embargo, al tomar la decisión hoy de ahorrar con una meta, usted puede aprovechar las tasas de estas herramientas, que se encuentran en niveles altos y atractivos debido a la última tasa de referencia clave del Banco de la República de 12%.

¿Y para asistir a más partidos?

De acuerdo con Valores Bancolombia, la experiencia mundialista podría llegar a costarle más de $34 millones, según el tipo de viaje que se quiera realizar.

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Si usted quiere asistir a cuatro partidos, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, el plan de ahorro que debe trazarse es de $200.000 mensuales de inversión en un FIC de renta moderada y 32,61% de su prima de servicios al año destinada a un CDT, lo que corresponde a alrededor de $815.292 al semestre y $1.630.524 al año.

Esto dentro de cuatro años le dejaría ahorrado más de $20 millones, lo que estima Bancolombia que cuesta un plan intermedio para viajar al torneo.

Si su meta es disfrutar de más encuentros y quiere asistir a seis partidos (tres de fases de grupo, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y uno de cuartos de final), su meta de ahorro debe ser de $34 millones. Esto requiere de un ahorro mensual de $200.000 y destinar 100% de su prima hasta 2030 a vehículos de inversión como los FIC y los CDT.

Tenga en cuenta que lo importante es apalancarse en productos de interés compuesto.

Tomado de La República

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