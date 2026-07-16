Cámara de Comercio de Cúcuta movilizó $5.491 millones en créditos para empresas

El trabajo articulado con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG) ha permitido, a través de la Cámara de Comercio de Cúcuta, a 244 empresas de 18 municipios acceder a $5.491 millones en créditos, en los últimos tres años.

El presidente ejecutivo del gremio, Sergio Castillo, informó que se encuentra en proceso de ejecución la adición de un cupo de $2.250 millones al convenio Cúcuta se Transforma, desarrollado en alianza con dicho banco.

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“Esta ampliación permitirá beneficiar a un mayor número de empresas, con acceso a financiación en condiciones competitivas, reafirmando nuestro compromiso de seguir promoviendo instrumentos que impulsen el crecimiento, la productividad y el desarrollo económico de Norte de Santander”, afirmó.

De acuerdo con Castillo, los resultados del crédito empresarial responden a una apuesta liderada por la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, que durante los últimos años ha priorizado la gestión de alianzas y mecanismos que ayuden a los empresarios a acceder de manera ágil a dinero, para fortalecer su capital de trabajo, impulsar proyectos y mejorar su competitividad.

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El representante gremial explicó que, en esta estrategia, las entidades financieras aliadas se convierten en un vehículo para materializar el propósito institucional de acompañar el crecimiento del sector productivo.

Sergio Castillo destacó el desempeño de la institución que preside en la operación de líneas de crédito de Bancóldex, lo cual le ha contribuido a consolidarse como una de las cámaras de comercio con mejores resultados en la movilización de estos recursos.

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