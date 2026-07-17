Gobierno busca endurecer controles al turismo para reducir la informalidad en Colombia

Las modificaciones propuestas al Registro Nacional de Turismo (RNT) representan un paso importante para consolidar la transparencia, la confianza del viajero y el crecimiento ordenado de las agencias de viajes.

Así lo consideró la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, quien destacó que el proyecto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) busca fortalecer los mecanismos de inscripción, actualización, renovación, verificación y control de los prestadores de servicios turísticos en el país.

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Para el sector turístico, especialmente para las agencias, resulta clave que la regulación reconozca la evolución del mercado y que garantice reglas claras, proporcionales y equitativas para los consumidores.

“La reglamentación del Registro es el mejor regalo que le puede dejar el Gobierno al sector, porque fortalece la formalidad, protege al viajero y permite avanzar hacia un sector más transparente y competitivo. Consideramos fundamental que estos cambios se implementen de manera clara, gradual y que no se traduzcan en cargas innecesarias para quienes ya operan formalmente”, señaló Cortés.

Los cambios

Entre los principales cambios se encuentran la Creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo, una herramienta de seguimiento y trazabilidad del cumplimiento de los requisitos exigidos a prestadores de servicios turísticos que interoperará en tiempo real entre las distintas entidades competentes.

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Adicionalmente, se establece que las cámaras de comercio tendrán la función de verificar la información y documentación aportada por los prestadores, de esta manera el MinCIT tendrá acceso en tiempo real a los reportes y a los resultados de las verificaciones.

Por otra parte, las agencias que operen turismo de aventura deberán suministrar el certificado del esquema de seguridad de la actividad turística, emitido por un organismo evaluador de la conformidad, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), lo que refuerza los estándares de seguridad y calidad en este tipo de experiencias.

“Lo que buscamos es que haya oportunidades para todos los actores del turismo, bajo reglas claras, con mayor formalidad y con estándares que le permitan al turista extranjero sentirse seguro en todos los aspectos cuando llegue a nuestro país. La confianza del viajero se construye con una oferta turística transparente, responsable y segura”, concluyó la presidenta ejecutiva de Anato.

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El dato

En junio de 2026, se contabilizaron cerca de 12.000 agencias de viajes con RNT activo, lo que representa un crecimiento del 10,3% frente al mismo mes de 2025.

Para Anato, este resultado evidencia el avance del sector hacia mayores niveles de formalización y confirma la importancia de seguir fortaleciendo el RNT como una herramienta clave para identificar, verificar y dar trazabilidad a los prestadores de servicios turísticos.

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