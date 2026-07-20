Conductor de buseta fue asesinado en Villa del Rosario cuando llegaba a su casa, luego de trabajar

Eran las 10:00 de la noche. Muchos vecinos de la calle 20 con carrera 13 del barrio San Judas Tadeo, en Villa del Rosario, ya dormían, mientras otros aún veían televisión en medio del fuerte aguacero que caía sobre el sector.

Entre el ruido de la lluvia golpeando los techos se escucharon tres disparos. Segundos después, algunos curiosos salieron a ver qué había ocurrido y encontraron una escena desgarradora. El cuerpo de Ricardo Martínez Gelvis yacía boca abajo sobre el pavimento, mientras el agua de la lluvia arrastraba la sangre que brotaba de la herida.

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Hasta el lugar llegó una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), tras el llamado de la comunidad. Los uniformados lo trasladaron de inmediato al hospital Jorge Cristo Sahium, donde falleció pocos minutos después.

Ayer ya no quedaban rastros del crimen sobre la vía, pero sí persistía la conmoción entre los residentes por el asesinato del conductor de la empresa de transporte urbano Corta Distancia, quien manejaba las busetas 495 y 270.

Las investigaciones preliminares indican que Martínez recibió un disparo en el pómulo derecho, con orificio de salida, lesión que le causó la muerte.

Venía del trabajo

De acuerdo con los investigadores y con testimonios de vecinos y allegados recopilados por este medio, el transportador fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX4.

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Al parecer, la víctima acababa de salir de trabajar y caminaba mientras hablaba por celular, cuando fue abordada por los delincuentes para atracarla. En medio del robo, uno de ellos accionó el arma de fuego.

“Él guardaba la buseta en un estacionamiento que queda al doblar de donde ocurrió todo. Siempre salía muy temprano en las mañanas y regresaba de noche. Creemos que acababa de dejar el vehículo, porque todavía llevaba puesto el uniforme”, relató una vecina.

Ricardo Martínez Gelvis era oriundo del barrio San Rafael, en Cúcuta, donde aún viven sus padres y varios de sus hermanos. Desde hacía aproximadamente cinco meses residía en un apartamento de la calle 20 con carrera 15, en San Judas Tadeo, a solo dos cuadras del lugar donde fue asesinado.

“Sus hijas venían a visitarlo los domingos, cuando él descansaba. Siempre fue muy amable, un excelente vecino. Madrugaba todos los días para trabajar y regresaba de noche. Yo le decía: ‘Veci, hoy me ganó’, porque en mi casa también nos levantamos muy temprano”, expresó otra residente.

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La presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio San Rafael, Clara Inés Villamizar, manifestó, en nombre de la comunidad, su solidaridad con la familia, especialmente con los padres de Ricardo.

“Fue criado en nuestro barrio. Era un hombre serio, colaborador y responsable. En San Rafael estamos muy tristes por lo que ocurrió”, señaló la líder comunal.

Por su parte, William Torres, amigo de la víctima, aseguró que “siempre dicen que todo difunto fue bueno, pero a este señor le sobraba el carisma. Era un ser humano excepcional”.

Ricardo Martínez deja tres hijos: dos niñas menores de edad y un joven.

La comunidad pidió al alcalde de Villa del Rosario, Camilo Suárez, reforzar la seguridad en este sector, pues aseguran que durante las noches permanece solo y con escasa iluminación. Mientras tanto, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Mecuc adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

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