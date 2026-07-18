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El patrullero Gómez, la víctima mortal de una celebración convertida en tragedia en El Carmen
El hombre, oriundo de Ciénaga, Magdalena, fue atacado a disparos por la espalda.
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jhonatanalexanderop
Policía Andrés Gómez
La opinión
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Sábado, 18 de Julio de 2026

Lo que comenzó como una jornada de fe y celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona del municipio de El Carmen, terminó convertido en una tragedia que hoy enluta a una familia y mantiene a otra aferrada a la esperanza.

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En hechos que aún son materia de investigación, el patrullero de la Policía Nacional Andrés Camilo Gómez Viloria murió luego de recibir un disparo por la espalda, al parecer, mientras cumplía labores de seguridad durante las festividades que congregaron a cientos de personas en la población.

El ataque ocurrió hacia las 12:45 de la madrugada de ayer, 17 de julio, cuando la multitud permanecía en las calles a la espera del inicio de un concierto. De un momento a otro, un intercambio de disparos interrumpió la celebración y dejó como saldo un policía muerto y un civil de 23 años herido.

Andrés Camilo, de 24 años y oriundo de Ciénaga (Magdalena), falleció en el lugar tras recibir un impacto de bala en el cuello. Por su parte, Jorge Andrés Sánchez Vega resultó lesionado y fue trasladado al hospital de Ocaña, ciudad de la que es oriundo, donde permanece bajo estricta atención médica.

El crimen generó rechazo entre la comunidad y las autoridades. Hasta el momento se desconoce si el responsable fue un particular o si detrás del ataque estaría algún grupo armado que delinque en la región.

De la víctima mortal se conoció que recientemente había disfrutado de un permiso para visitar a su familia en su tierra natal y que era un apasionado por el fútbol.

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