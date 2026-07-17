Segundo atentado explosivo en una semana, un nuevo estallido sacude Tibú

A 18 meses exactos del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, por la disputa territorial entre la disidencia de las Farc y el Eln, un nuevo episodio de violencia se registró en uno de los municipios más afectados por esta confrontación: Tibú.

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En medio de lo que se presume sería un atentado explosivo contra la Fuerza Pública, que no habría salido como estaba previsto por sus responsables, las autoridades aún no han logrado establecer cuál de los dos grupos armados ilegales está detrás del hecho, pues ambos tienen presencia en esta zona.

El ataque ocurrió en el sector conocido como La Uno, ubicado en la entrada al casco urbano de Tibú, donde en la tarde de ayer, 16 de julio, un fuerte estruendo sacudió a la comunidad y a los uniformados. A pocos metros del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 30 se registró una fuerte explosión.

El estallido ocurrió de manera repentina, hacia la 1:30 de la tarde. No se trataba de una zona rural, alejada o deshabitada; por el contrario, había una importante presencia de civiles.

Muy cerca se encuentran la estación de servicio Los Ángeles y un montallantas, además de varios vehículos en movimiento y parqueados. Precisamente, uno de estos automotores fue el epicentro de la explosión.

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A su alrededor quedaron las huellas del ataque: árboles deshojados, tierra removida y restos del artefacto explosivo esparcidos por el lugar, así como daños en el montallantas. Tras unos segundos de intenso humo, quedó al descubierto el vehículo completamente destruido, con algunos neumáticos esparcidos a su alrededor.

La vía principal, ubicada a escasos metros, terminó cubierta por hojas desprendidas de los árboles debido a la onda expansiva. Al otro lado de la calle, varias viviendas también presentaron afectaciones.

Sin embargo, la peor parte se la llevaron la estación de servicio y otro vehículo que transitaba por el sector. Este último fue impactado por fragmentos metálicos que hundieron la puerta trasera derecha y parte del techo.

La estación de servicio también sufrió daños estructurales. Varias láminas del techo colapsaron y las puertas y ventanas de las oficinas administrativas quedaron destruidas por la fuerza de la explosión.

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En un primer momento se creyó que el vehículo estaba cargado con explosivos y que había sido detonado a distancia. No obstante, con el paso de las horas tomó fuerza la hipótesis de que se trató de un atentado con drones cargados con explosivos, cuyo objetivo habría sido el batallón.

Tras la detonación, los uniformados salieron de inmediato de las instalaciones para verificar lo ocurrido y desplegaron un operativo de fortalecimiento de la seguridad en el perímetro de la base militar, según informó la Segunda División del Ejército.

Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se había establecido cuál de los grupos armados ilegales perpetró el atentado. Se trata del segundo ataque explosivo registrado en Tibú en menos de una semana.

Cabe recordar que el pasado 9 de julio se perpetró un ataque con drones contra el aeropuerto de Tibú, que dejó tres personas heridas y daños materiales. Un día después, el Eln se atribuyó esa acción, asegurando que la terminal aérea era utilizada como punto logístico por integrantes del Frente 33 de la disidencia de las Farc, quienes, según ese grupo ilegal, contaban con apoyo de la Fuerza Pública, "razón por la cual se convirtió en objetivo militar de nuestra organización", concluyó el comunicado.

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