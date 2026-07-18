De Ocaña a Cúcuta y Venezuela, cayó presunto vinculado a red de venta de medicamentos ilegales

Casi dos años después de que la organización delincuencial conocida como Metástasis fuera golpeada con la captura de cuatro de sus integrantes, las autoridades volvieron a afectar esta estructura con la detención de un quinto presunto miembro.

Se trata de Víctor Ramiro Arias Cárdenas, quien, al parecer, habría continuado con las actividades ilícitas de esta red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en Norte de Santander. Su captura, realizada en los últimos días, evidenciaría que la organización no fue desarticulada por completo y que ahora estaría operando bajo el nombre de Metástasis 2.

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Arias fue detenido por su presunta vinculación con la distribución ilegal de medicamentos de uso hospitalario en el departamento, luego de que las investigaciones continuaran tras el rastro de la organización.

El procesado fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de productos médicos y enajenación ilegal de medicamentos agravada. Durante las audiencias no aceptó los cargos y un juez le concedió el beneficio de detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la investigación, la organización habría modificado su forma de operar. Arias es señalado de proveer los medicamentos a Metástasis 2 y de coordinar su traslado desde Ocaña hasta Cúcuta.

Según el material probatorio, los medicamentos llegaban a puntos clandestinos ubicados en la vía que comunica la cárcel Modelo con el corregimiento de San Faustino. Allí eran cargados en vehículos que ingresaban desde Venezuela por pasos irregulares para, posteriormente, regresar al vecino país y ser distribuidos.

Entre los productos relacionados con la investigación se encuentran medicamentos de uso especializado para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

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Hace dos años

Esta es la segunda vez que Metástasis aparece en los registros judiciales. En noviembre de 2024 fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta red criminal, señalados de almacenar, comercializar y distribuir medicamentos de alto costo destinados a pacientes con enfermedades como cáncer, sida, lupus y diabetes, entre otras.

En ese caso, las autoridades adelantaron una extensa investigación que incluyó declaraciones, interceptaciones telefónicas e inspecciones a inmuebles y empresas de encomiendas. Con estas labores establecieron que los medicamentos eran enviados a Cúcuta desde ciudades como Bogotá, Pereira, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, muchos de esos medicamentos eran falsificados, estaban vencidos o adulterados y carecían de registros sanitarios, por lo que representaban un grave riesgo para la salud pública de quienes los consumían.

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