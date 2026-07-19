Quedaron grabados en cámaras cuando atracaban con una pistola de juguete, en Cúcuta

A una pareja de delincuentes no le importó que su víctima llevara como parrillera a una niña. Aprovecharon que la mujer estaba estacionada, la intimidaron con un arma y, mientras el hombre la amenazaba, su cómplice descendió de la motocicleta en la que se movilizaban para arrebatarle una cadena.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio Aniversario II. Gracias a esas imágenes, las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables, ubicarlos y capturarlos horas después.

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El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), informó que el hombre y la mujer fueron capturados en flagrancia. Según explicó, utilizaron una pistola de juguete de color negro para amenazar tanto a la víctima como a su hija.

“Gracias a la activación de un plan candado, las patrullas adscritas al CAI (Comando de Atención Inmediata) lograron su captura a la altura del puente de La Gazapa”, indicó Belalcázar.

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El oficial agregó que el arma de juguete estaba envuelta en cinta para hacerla parecer un arma real. Esta fue hallada en la pretina del pantalón del detenido. A la mujer, por su parte, le encontraron oculta entre sus prendas de vestir una pulsera de oro que había sido hurtada minutos antes.

Los capturados fueron trasladados a la Estación de Policía La Libertad, donde la víctima los reconoció plenamente como las personas que la atracaron. Además, confirmó que la pulsera recuperada era de su propiedad.

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Los detenidos, junto con la motocicleta incautada, el arma de juguete utilizada y la pulsera recuperada, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez define su situación judicial.

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