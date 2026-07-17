Un policía fue asesinado en El Carmen, Norte de Santander

En la madrugada de este viernes 17 de julio fue asesinado el patrullero de la Policía Andrés Camilo Gómez Viloria en el municipio de El Carmen, Norte de Santander.

El uniformado, oriundo de Ciénaga, Magdalena fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba de servicio.

Lea aquí: Segundo atentado explosivo en una semana, un nuevo estallido sacude Tibú

De manera preliminar, se conoció que un sujeto se habría acercado a dispararle en una garita donde se encontraba Gómez cumpliendo un turno de seguridad en la estación.

El hecho violento ocurre en el marco de la celebración de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.