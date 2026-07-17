Otro crimen en la ciudadela La Libertad, hombre fue perseguido a muerte en Cúcuta

Un extenso hilo de sangre que descendía por la avenida 12, entre las calles 29 y 30 del barrio Bellavista, fue el único rastro que quedó del más reciente ataque sicarial perpetrado en la ciudadela La Libertad.

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Ayer, 16 de julio, pasado el mediodía, la tranquilidad del sector se rompió cuando un hombre que caminaba por esa vía fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta.

Los sicarios identificaron a su objetivo, un hombre de aproximadamente 30 años, que vestía un jean gris, chanclas y estaba sin camiseta. La víctima, cuya identidad seguía sin establecerse al cierre de esta edición, intentó huir al percatarse de la presencia de los motociclistas, pero no logró escapar.

En medio de la carrera trató de subir a un andén. Sin embargo, para ese momento los agresores ya habían desenfundado un arma de fuego y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Varios disparos impactaron al hombre mientras corría.

La víctima cayó sobre la vía, justo frente a una charcutería, golpeando una motocicleta Suzuki GN negra que se encontraba estacionada. Quedó tendida sobre su costado izquierdo, mientras un charco de sangre comenzó a expandirse por la carretera debido al desnivel del terreno.

Al escuchar las detonaciones, varios residentes salieron de sus viviendas y encontraron al hombre gravemente herido. De inmediato alertaron a las autoridades. Una patrulla llegó pocos minutos después y comprobó que la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza y aún tenía signos vitales.

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Con ayuda de la comunidad fue trasladado a la Unidad Básica La Libertad, donde recibió atención médica de urgencia. No obstante, la gravedad de las heridas hizo que su estado se deteriorara rápidamente y su fallecimiento fuera confirmado hacia las 3:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el lugar del atentado permanecieron unidades de la Policía, que acordonaron la zona para preservar las evidencias. Posteriormente llegó la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), encargada de realizar la inspección técnica del lugar e iniciar las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían revelado una hipótesis sobre los móviles del crimen. Además, la víctima permanecía sin identificar en las instalaciones de Medicina Legal, donde adelantan las labores para establecer su identidad.

Este es el segundo homicidio registrado esta semana en la ciudadela La Libertad, luego del asesinato de un hombre ocurrido el pasado lunes en el barrio Torcoroma III.

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