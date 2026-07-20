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Sociedad de Amigos de Norte de Santander pide máxima protección para el páramo de Santurbán
El páramo es la principal fuente de abastecimiento del líquido para Norte de Santander y el vecino departamento de Santander.
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Alberto Monroy, presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander./Foto: Archivo
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Lunes, 20 de Julio de 2026

El presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander, Alberto Monroy, alertó a las autoridades ambientales, alcaldes y comunidades paramunas para que permanezcan en máxima alerta frente a las últimas disposiciones emanadas del Gobierno nacional sobre la delimitación del páramo de Santurbán.

El directivo hizo especial énfasis en que debe primar, por encima de cualquier actividad agroindustrial y minera, la protección y conservación del agua, porque el páramo es la principal fuente de abastecimiento del líquido para Norte de Santander y el vecino departamento de Santander.

Asimismo, coincidió con el Ministerio de Ambiente en que, en los territorios, las alcaldías son las responsables del control para contener la minería ilegal.

De la misma manera, Monroy se mostró de acuerdo con que la delimitación del páramo de Santurbán debe ajustarse y contar con la debida participación de las comunidades, además de surtir todos los procesos participativos, a diferencia de la delimitación realizada en 2014, que no contempló este último aspecto.

Sobre este tema, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió las nuevas resoluciones con las que el Gobierno busca avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán, pese a que falta un mes para que finalice el mandato.

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La ministra explicó que el proceso de delimitación responde a una orden judicial emitida en 2017, luego de que la Corte determinara que la delimitación realizada en 2014 debía repetirse con la participación de las comunidades.

En ese sentido, Vélez añadió que el Gobierno también impulsa nuevas figuras de protección para preservar las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y a la capital nortesantandereana, Cúcuta.

"Aquí lo que estamos haciendo es cuidarles el agua al millón de personas que viven tanto en Bucaramanga como en Cúcuta", manifestó la funcionaria.

El presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander enfatizó, igualmente, que en el territorio paramuno debe imperar la prohibición absoluta de la minería, tal como lo dejó establecido el Gobierno nacional: "Dentro del páramo no se puede hacer minería, de ningún tipo ni a ninguna escala de extracción".

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Monroy denunció, no obstante, que en algunas zonas del páramo de Santurbán se estaría practicando minería ilegal, situación cuyo control e impedimento corresponde a las autoridades municipales y de Policía.

Páramo Santurbán./Foto: archivo
Corponor avanza en la actualización predial del páramo de Santurbán

Por otro lado, La Opinión conoció los avances del trabajo que adelanta la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), cuyo resultado servirá como insumo para la toma de decisiones dentro del proceso de delimitación del páramo de Santurbán.

Corponor desarrolla un proceso de actualización de la información predial basado en un amplio trabajo de campo, que busca consolidar una herramienta técnica para la toma de decisiones sobre este ecosistema estratégico.

La corporación informó que sus equipos han recorrido cerca de 2.500 kilómetros en el territorio para realizar la caracterización predio a predio, una labor que incluye la georreferenciación y el levantamiento de información directamente en las fincas. En estas jornadas participan 28 profesionales, quienes incluso adaptaron sus horarios para atender a los campesinos durante los fines de semana, cuando estos pueden recibir las visitas técnicas.

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Uno de los principales retos del proceso ha sido superar la desconfianza inicial de algunos habitantes frente a la presencia institucional. Según Corponor, al comienzo varios propietarios se negaron a permitir la actualización de sus predios por temor a que la información fuera utilizada para afectar su permanencia en el territorio. Sin embargo, una vez conocieron el alcance del trabajo y recibieron las fichas técnicas elaboradas por la entidad, solicitaron ser incluidos en el proceso.

La entidad destacó que la información recopilada constituye un insumo técnico que podrá servir de referencia para el Ministerio de Ambiente en futuras decisiones relacionadas con el páramo. Actualmente, las labores avanzan en municipios como Mutiscua, Pamplona y Silos, con la meta de entregar la actualización completa al finalizar la actual administración, en 2027.

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