Sociedad de Amigos de Norte de Santander pide máxima protección para el páramo de Santurbán

El presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander, Alberto Monroy, alertó a las autoridades ambientales, alcaldes y comunidades paramunas para que permanezcan en máxima alerta frente a las últimas disposiciones emanadas del Gobierno nacional sobre la delimitación del páramo de Santurbán.

El directivo hizo especial énfasis en que debe primar, por encima de cualquier actividad agroindustrial y minera, la protección y conservación del agua, porque el páramo es la principal fuente de abastecimiento del líquido para Norte de Santander y el vecino departamento de Santander.

Asimismo, coincidió con el Ministerio de Ambiente en que, en los territorios, las alcaldías son las responsables del control para contener la minería ilegal.

De la misma manera, Monroy se mostró de acuerdo con que la delimitación del páramo de Santurbán debe ajustarse y contar con la debida participación de las comunidades, además de surtir todos los procesos participativos, a diferencia de la delimitación realizada en 2014, que no contempló este último aspecto.

Sobre este tema, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió las nuevas resoluciones con las que el Gobierno busca avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán, pese a que falta un mes para que finalice el mandato.

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La ministra explicó que el proceso de delimitación responde a una orden judicial emitida en 2017, luego de que la Corte determinara que la delimitación realizada en 2014 debía repetirse con la participación de las comunidades.

En ese sentido, Vélez añadió que el Gobierno también impulsa nuevas figuras de protección para preservar las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y a la capital nortesantandereana, Cúcuta.

"Aquí lo que estamos haciendo es cuidarles el agua al millón de personas que viven tanto en Bucaramanga como en Cúcuta", manifestó la funcionaria.

El presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander enfatizó, igualmente, que en el territorio paramuno debe imperar la prohibición absoluta de la minería, tal como lo dejó establecido el Gobierno nacional: "Dentro del páramo no se puede hacer minería, de ningún tipo ni a ninguna escala de extracción".

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Monroy denunció, no obstante, que en algunas zonas del páramo de Santurbán se estaría practicando minería ilegal, situación cuyo control e impedimento corresponde a las autoridades municipales y de Policía.