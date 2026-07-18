Desfiles y homenajes marcarán el Día de la Independencia en Norte de Santander

En conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, se llevará a cabo un desfile militar y policial en Cúcuta, Ocaña y Pamplona. Este evento, que se celebrará el próximo 20 de julio, iniciará a partir de las 9:00 de la mañana.

El teniente coronel Jonnathan Arcos, comandante del Grupo de Caballería Mediano N.º 5 General Hermógenes Maza, explicó que el desfile será un homenaje de la Fuerza Pública al pueblo colombiano.

Asimismo, aseguró que este evento es el resultado de un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, las alcaldías y la Gobernación de Norte de Santander, en el caso de Cúcuta.

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«Venimos organizándolo desde el mes de mayo. Es importante destacar que las operaciones militares no pararán y seguiremos garantizando la seguridad en los ejes viales y las cabeceras municipales», destacó el teniente coronel.

Recorrido en los municipios

El desfile, que durará alrededor de dos horas, será encabezado por el Ejército Nacional, acompañado por sus diferentes destacamentos y especialidades.

Asimismo, la Policía Nacional, veteranos de la Guerra de Corea y militares heridos en combate harán parte de este importante acto.