Desfiles y homenajes marcarán el Día de la Independencia en Norte de Santander

En cuanto al recorrido, el teniente coronel Jonnathan Arcos informó que, en Cúcuta, el desfile iniciará en la Redoma Arnulfo Briceño y finalizará en el puente del barrio San Rafael, recorriendo la avenida Los Libertadores.
En el municipio de Ocaña, el recorrido comenzará en el parque San Francisco y concluirá en la plazoleta 29 de Mayo.
Mientras tanto, en Pamplona, el desfile tendrá como punto de partida la avenida Santander, frente a las instalaciones del Batallón García Rovira, y finalizará en la plazoleta Águeda Gallardo.
De cara a este evento, el Ejército Nacional invitó a la ciudadanía a izar la bandera y vivir esta experiencia en familia.
«Esperamos una asistencia masiva de todos los ciudadanos en Cúcuta y también de los turistas que estén visitando nuestra región. Este desfile es importante porque nos permite recordar nuestros orígenes y que somos un pueblo que luchó por su libertad de la mano de su Ejército Nacional», agregaron.
Igualmente, el Ejército afirmó que esta conmemoración constituye un recordatorio indispensable de la identidad histórica del país y que, más que un protocolo institucional, representa una herencia cultural que se renueva cada año en la capital de Norte de Santander.
Medidas para ese día
A través del decreto 0242 del 17 de julio de 2026 la Alcaldía de Cúcuta adoptó medidas transitorias de orden público y seguridad en el marco de la conmemoración del día de la independencia y de la realización del desfile militar.
Así pues, a nivel de movilidad el decreto restringe la circulación de vehículos de carga pesada sobre la avenida Los Libertadores desde las 6:00 horas del 19 de julio hasta la finalización del desfile militar, el día 20.
Esto último, exceptuando los vehículos pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de socorro, atención de emergencias y aquellos que, por razones de fuerza mayor sean autorizados por la autoridad competente.
Asimismo, durante el mismo termino señalado se prohíbe sobre la avenida Los Libertadores el transporte de recipientes que contengan líquidos inflamables, escombros, residuos, trasteos y cilindros de gas domiciliario. Exceptuando los vehículos de empresas prestadoras del servicio público de aseo, los vehículos destinados a obras públicas y aquellos que transporten cilindros de oxígeno medicinal.
Otra medida que dispone el decreto está enfocada en garantizar la recolección de escombros y residuos que puedan afectar la movilidad. Al mismo tiempo, se prohíbe el uso de drones en toda Cúcuta.
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