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Ataque a bala sumó su segundo muerto en El Carmen: ¡Adiós al ayudante Mechas!
Las Ferias y Fiestas de El Carmen terminaron de luto tras la muerte del patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria y, horas después, Jorge Andrés Sánchez Vega.
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petare
Jorge Andrés Sánchez Vega. / Foto: La Opinión
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Domingo, 19 de Julio de 2026

La violencia apagó por completo las fiestas patronales de El Carmen. Lo que comenzó con una balacera en la madrugada del viernes ya deja dos muertos. El patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria y, horas después, Jorge Andrés Sánchez Vega, quien permanecía gravemente herido tras el ataque.

Mechas, como cariñosamente conocían a Sánchez, perdió la batalla por su vida en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, hasta donde fue trasladado en estado crítico. Era oriundo de ese municipio y su muerte generó profunda conmoción, especialmente en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen.

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El alcalde José Reinel Contreras Yaruro expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de ambas víctimas a través de dos comunicados. "Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo a Dios fortaleza, consuelo y resignación en estos difíciles momentos", manifestó.

Jorge Andrés Sánchez se rebuscaba la vida en la plaza de mercado del municipio como ayudante de los conductores. Se ofrecía a cargar los bultos de víveres y productos del campo hasta los buses y se encargaba de acomodarlos para los viajeros.

"Allí se ganó el cariño de los conductores, en particular de los de Guamalito, donde sirvió incansablemente como ayudante y colaboró en otras tareas. Era de escasos recursos y de esta manera ayudaba a su familia", contó una habitante del municipio.

Olguer Moncada aseguró que el joven era un "buen amigo y muy servicial". "Quedamos con un vacío en los buses, porque fue un ser humano muy especial. Si yo fuera alcalde, suspendería las fiestas en homenaje a Mechas, como cariñosamente le llamábamos", afirmó.

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Otros vecinos destacaron que era "un pelao camellador" y que todo lo que ganaba cada día trabajando en los autobuses lo destinaba para ayudar a su madre.

Ian Herrera recordó que, además del joven, el ataque también cobró la vida de un policía, adscrito al Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), "que dejó una hija huérfana", por lo que pidió al Gobierno nacional intervenir, pues, según dijo, "las guerrillas, en este caso el Eln, no respetan la vida".

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El alcalde José Reinel Contreras lideró en la tarde de ayer un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público y ordenó la suspensión de las actividades programadas en el marco de las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Carmen, como muestra de respeto por las víctimas.-

Sobre el hecho, el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Denor, informó que un hombre armado se acercó hasta donde se encontraba el patrullero, oriundo del Magdalena, y le disparó por la espalda. En medio del ataque, el delincuente también hirió al civil antes de huir.

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