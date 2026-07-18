Aerocivil prevé 914.000 viajeros por el festivo del Día de la Independencia

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"La Aeronáutica Civil precisa que estas estimaciones estadísticas se sustentan en el comportamiento histórico de los vuelos comerciales regulares. Por lo tanto, el desarrollo normal de las operaciones proyectadas podría presentar variaciones debido a factores externos impredecibles, asociadas a condiciones meteorológicas adversas, u otras modificaciones externas podrían alterar el desarrollo normal de las operaciones proyectadas", comentó la Aerocivil.

La entidad también resaltó que los vuelos domésticos seguirán teniendo el mayor peso en la conectividad aérea, pues esperan que 549.064 pasajeros vuelen dentro del país durante la fecha. Mientras tanto, la expectativa en vuelos internacionales es de 365.549 viajeros.

"Las autoridades aeronáuticas y las terminales aéreas del país confirmaron que se encuentran coordinando esfuerzos operativos para garantizar la seguridad, la eficiencia y el correcto flujo de los usuarios durante este puente festivo", agregaron.

Teniendo en cuenta que el lunes 20 de julio se hará la tradicional revista aérea, la Aerocivil le recordó a los viajeros que habrán dos cierres del espacio aéreo para que esta se lleve a cabo.

El primero de ellos se dio el sábado entre las 10 y 11 de la mañana y el segundo, el del día de la revista, se dará entre las 10 de la mañana y la una de la tarde.

"Estas restricciones fueron programadas y coordinadas con anticipación junto a los operadores aéreos. No obstante, se solicita a los pasajeros con vuelos previstos en estas fechas mantener un contacto directo con sus respectivas aerolíneas para prever y mitigar posibles modificaciones en los itinerarios", concluyó la entidad.

Tomado de La República.

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