La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Aerocivil prevé 914.000 viajeros por el festivo del Día de la Independencia
La entidad también resaltó que los vuelos domésticos seguirán teniendo el mayor peso en la conectividad aérea.
Authored by
cesarmuñoz
AEROPUERTO EL DORADO.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 18 de Julio de 2026

Con motivo del puente festivo por el Día de la Independencia, el Ministerio de Transporte espera que 914.000 viajeros se desplacen por vía aérea entre el viernes 17 de julio y el martes 21.

La expectativa que tiene la cartera sobre el movimiento de viajeros en el festivo es 4,5% más alta que el número de personas que viajaron en estas fechas el año pasado (874.960 viajeros).

Lea aquí: Polémica por curul afro: anuncian demanda tras decisión del CNE

 

"La Aeronáutica Civil precisa que estas estimaciones estadísticas se sustentan en el comportamiento histórico de los vuelos comerciales regulares. Por lo tanto, el desarrollo normal de las operaciones proyectadas podría presentar variaciones debido a factores externos impredecibles, asociadas a condiciones meteorológicas adversas, u otras modificaciones externas podrían alterar el desarrollo normal de las operaciones proyectadas", comentó la Aerocivil.

La entidad también resaltó que los vuelos domésticos seguirán teniendo el mayor peso en la conectividad aérea, pues esperan que 549.064 pasajeros vuelen dentro del país durante la fecha. Mientras tanto, la expectativa en vuelos internacionales es de 365.549 viajeros.

"Las autoridades aeronáuticas y las terminales aéreas del país confirmaron que se encuentran coordinando esfuerzos operativos para garantizar la seguridad, la eficiencia y el correcto flujo de los usuarios durante este puente festivo", agregaron.

Teniendo en cuenta que el lunes 20 de julio se hará la tradicional revista aérea, la Aerocivil le recordó a los viajeros que habrán dos cierres del espacio aéreo para que esta se lleve a cabo.

El primero de ellos se dio el sábado entre las 10 y 11 de la mañana y el segundo, el del día de la revista, se dará entre las 10 de la mañana y la una de la tarde.

"Estas restricciones fueron programadas y coordinadas con anticipación junto a los operadores aéreos. No obstante, se solicita a los pasajeros con vuelos previstos en estas fechas mantener un contacto directo con sus respectivas aerolíneas para prever y mitigar posibles modificaciones en los itinerarios", concluyó la entidad.

Tomado de La República.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
La Opinión
La unidad de urgencias del Erasmo Meoz permanece colapsada todos los días/Foto Gabriel Barrera/La Opinión
La unidad de urgencias del Erasmo Meoz permanece colapsada todos los días/Foto Gabriel Barrera/La Opinión
Deudas de las EPS ponen al Hospital Universitario Erasmo Meoz al borde de suspender servicios
Orlando Carvajal
CREG. / Foto: cortesía
CREG. / Foto: cortesía
Colombia ya tiene su hoja de ruta para modernizar el mercado energético
La Opinión