Cuarta victoria del líder Tadej Pogacar en el Tour de Francia

Barcelona (Europa Press)

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates ganó este sábado la etapa 14 del Tour de Francia y la cuarta en su cuenta personal, disputada sobre 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, mientras que el francés Paul Seixas (Decathlon ha apretado aún más la lucha por el podio de la clasificación general.

A 7,3 km de la línea de meta, situada en Fellering, el portador del maillot amarillo y favorito al título dio el enésimo golpe a la 'Grande Boucle'. Gracias a su arreón, Pogacar se marchó en solitario y dejó rezagados a sus principales adversarios en esta edición del Tour, que donde sí sigue expectante es por conocer a los inquilinos del podio final.

“Me sentía bien, así que decidí lanzarme en esos dos kilómetros finales. Conocía muy bien ese tramo, y el público me dio un impulso extra. Así que aproveché la oportunidad, fue un día perfecto.

Nos habíamos marcado esta etapa como objetivo desde el principio”, declaró el líder Tadej Pogacar, que con su victoria ancló más su opción al título a falta de una semana de competencia.

Los colombianos tuvieron un buen desempeño en particular Einer Rubio (Movistar), quien fue animador en la fuga hasta que fue absorbido por el pelotón principal.

Con eso en mente arrancó la jornada, sabiendo que por delante iba a haber tres puertos de primera categoría y otro de segunda.

Por si fuera poco aliciente, la lluvia hizo acto de presencia en el principio. 170 ciclistas tomaron la salida, precavidos hasta que llegó el Grand Ballon (1ª cat.) en el kilometro 36,6 y hubo criba, quedando delante 26 corredores.

El británico Tom Pidcock (Pinarello) era el mejor de entre los fugados en la clasificación general y eso inquietó a varios 'gallitos', con el EF Education-EasyPost marcando el ritmo de dicha escapada.

No en vano, el irlandés Ben Healy lanzó a su compañero el ecuatoriano Richard Carapaz para reducir la cabeza de carrera a solamente cinco hombres.

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Junto a los dos componentes del EF Education, estaban los hermanos noruegos Tobias y Anders Johannessen (Uno-X Mobility) y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Y ese quinto canalizó ya ahí la etapa, pasando primero por el Col du Page (2ª cat.), y luego se les unió el colombiano Einer Rubio (Movistar Team).

Entonces volvió a llover y eso puso algo nervioso al pelotón, como se vio en un corte a poco de encarar el Ballon de Alsacia (1ª cat.) en el kilómetro 94,4. Regresó el sol tras esa cota de montaña y los escapados gozaron de hasta 2:00 de ventaja sobre el pelotón a 50 km de la meta.

La montaña

La prueba de fuego iba a ser el Col du Haag (1ª cat.) en el km 149,4 de la etapa, estrenándose dicha cima en la 'Grande Boucle'. Carapaz y Tobias Johannessen atacaron en posiciones cabeceras, mientras que en el nutrido grupo de perseguidores sufrían Pidcock y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), dos ciclistas con serias aspiraciones al podio definitivo.

El combate entre los fugados parecía favorecer a Carapaz, que durante un rato se mantuvo líder en solitario de la etapa, a la vez que entre los nombres más importantes de este Tour apareció el estadounidense Sepp Kuss para evidenciar que el equipo Visma-Lease estaba al acecho.

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Un ataque del alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) agitó ese escenario y le respondió el joven Seixas, con Kuss haciendo labor de desgaste para el líder de su equipo, el danés Jonas Vingegaard. Aunque hicieron sufrir al belga Remco Evenepoel y al mexicano Isaac del Toro, los dos se recuperaron.

Eso sí, nadie evitó la estocada de Pogacar en la llamada Curva del Búho, el momento más empinado del día debido al 16% de pendiente máxima a la salida de una curva a izquierdas.

En busca del que sería su quinto título del Tour, el esloveno se marchó hasta cruzar la meta en 4h00:07, 38 segundos mejor que Del Toro y Seixas, y 44 mejor que Vingegaard.

General

1.- Tadej Pogacar (Esl/UAE) 51hrs 18:28

2.-Jonas Vigengaard (Den/Visma) 4:30

3.-Remco Evenepoel (Bel/RBB) 5:04

4-Paul Seixas (Fra/Decathon) 5:19

5.-Juan Ayuso (Esp/Trek) 5:22

11.-Egan Bernal (Col/Ineos) 15:55

32.-Einer Rubio (Col/Mov) 1:27:08

47.-Sergio Higuita (Col/Astana) 1:48:26

32.-Harold Tejada (Col/Astana) 1.23:43

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