¡Excepcional! Tadej Pogacar alcanzó su quinto Tour de Francia

Resumen de agencias

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) culminó, ayer, la conquista de su quinto Tour de Francia, tercero consecutivo, tras la marcha triunfal que culminó en París, una jornada que también se encargó de animar con las subidas a Montmartre y la antológica victoria de Mathieu van der Poel.

“Ha sido un día increíble, maravilloso. Me he quedado sin palabras. El ambiente ha sido increíble. Estoy contento de que la carrera haya terminado y de que la hayamos ganado por quinta vez. Cada victoria es especial. Ya he corrido siete Tours y siempre he subido al podio. Puede parecer un cuento de hadas; para mí, también es increíble. No sé cómo lo hago. Es la suma de muchos factores. Lo más importante es disfrutar de lo que haces y estar rodeado de gente que te apoya, incluso en los peores momentos, para que puedas alcanzar tus metas. Ahora tengo que encontrar un nuevo objetivo, una vez conseguida esta”, aseguró el espectacular deportista europeo.

Como el año pasado y gracias al cambio del circuito de los Campos Elíseos que propició la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024, el Tour terminó con una 'Clásica' donde los mejores honraron a este deporte y a la 'Grande Boucle'. Un histórico Pogacar se puso a los mandos en las tres subidas al famoso barrio parisino y, pese a no entrar bien colocado en la última, se escapó junto a Van der Poel.

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Con 10 kilómetros para la meta, ambos rodaron mano a mano manteniendo a unos 8-12 segundos a un pequeño grupo perseguidor y, después, a todo el pelotón. El neerlandés, más poderoso en el final, se la jugó con lo que le quedaba en los últimos 700 metros y firmó una heroica victoria de fotofinish, casi engullido por el grupo, mientras Pogacar daba por cumplido un Tour espectacular, ganador con Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a más de seis minutos.

Pogacar y un Tour memorable

El líder del UAE Team Emirates-XRG, a sus 27 años, se convirtió en el quinto ciclista con cinco Tours en su palmarés, igualando a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El esloveno, que sufrió mucho más el año pasado, firmó una victoria inevitable, más si cabe cuando en la 15ª etapa se quedó fuera de combate su gran rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien abandonó por una caída. Para entonces, Pogacar ya tenía el Tour en el bolsillo, pero la última semana perdió más emoción si cabe, o la opción de alguna batalla más arriba.

El extraterrestre de las dos ruedas dio su primer golpe pronto, demasiado para muchos, en la tercera etapa con final en Les Angles, donde ya se vistió de líder, aunque el maillot amarillo se lo puso para no quitárselo en la sexta jornada. Pogacar destrozó la 'Grande Boucle' en el Tourmalet, coronando en solitario el mítico puerto, después de una demostración más de fuerza.

Con una renta de casi tres minutos, el esloveno fue aumentando su colchón a base de victorias de etapa, como en el Macizo Central, donde castigó a un Vingegaard aislado con el ataque en Col de Pertus. El cuarto triunfo parcial llegó en Le Markstein, antesala de una decimoquinta etapa donde el danés se rompió la clavícula.

La ronda gala se quedó sin su mano a mano los últimos seis años, y Remco Evenepoel pasó a ser perseguidor del líder, pero a cinco minutos. La mirada de Pogacar quedó reservada para el Alpe d'Huez el viernes, otra cima célebre que no había conquistado antes y que no solo no dejó escapar sino que la subió en tiempo récord, mejor que Marco Pantani en 1995, para ganar su quinta etapa.

El penúltimo objetivo de Pogacar, antes de hacer vibrar a París pese a tener el trabajo más que completado, fue asegurar el podio y el maillot blanco de su compañero Isaac del Toro, tirando de él en la etapa reina del sábado, donde se juntaron tres de los seis puertos de categoría especial del Tour. Ahí, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ganó su segunda etapa en tres días, como el mejor escalador, maillot de lunares.

“Es un podio magnífico, compartido con campeones increíbles con los que he estado luchando a lo largo de estas semanas. Es una pena que Jonas (Vingegaard) y muchos otros se hayan caído y retirado en este Tour. Espero que se recuperen rápido y podamos volver a medirnos el año que viene”, comentó Pogacar, quien podría disputar La Vuelta a España.

Mientras, Mads Pedersen (Lidl-Trek) se quedó el maillot verde, también activo en Montmartre para ser tercero en el intento de cazar a Van der Poel, con Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) segundo. El mejor español en la general fue Juan Ayuso (Lidl-Trek), séptimo.

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Los colombianos

Colombia pasó un nuevo Tour sin victorias de etapa teniendo como último registro un triunfo de Miguel Ángel López, en 2020.

En la edición 2026 iniciaron cinco corredores colombianos, pero solo lo terminaron Egan Bernal (Ineos), Harold Tejada (Astana) y Sergio Higuita (Astana) ante los retiros de Einer Rubio (Movistar) y Fernando Gaviria (Caja Rural), quienes sufrieron duras caídas.

Egan, campeón en 2019, fue el mejor de los cafeteros culminando en la casilla 20 de la general, Tejada fue 26 e Higuita 38.

“Me disfruté mucho, di lo mejor que tenía… no es fácil. Lo intenté por etapas y no me queda ningún remordimiento, estoy contento de haber llegado acá”, dijo Bernal, en París.

Harold Tejada fue el escarabajo que estuvo más cerca de triunfar al terminar segundo en la etapa 13.

Cuadro de campeones:

General: Tadej Pogacar (UAE).

Puntos: Mads Pedersen (Lidl Trek).

Montaña: Richard Carapaz (EF).

Joven: Isaac del Toro (UAE).

Equipo: Lidl Trek.

General:

1. Tadej Pogacar (UAE): 73:56:26”.

2. Remco Evenepoel (RB Bora) a 6:26”.

3. Isaac del Toro (UAE) a 9:42”.

4. Pau Seixas (Decathlon) a 11:56”.

5. Lenny Martínez (Bahrain) a 13:02”.

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